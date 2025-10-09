王義川閃躲禁抖音話題　賴士葆諷刺很白目

藍委賴士葆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月9日電（記者 張穎齊）民進黨籍“立委”王義川7日要求“教育部”研議中小學校園禁用TikTok引發爭議，9日態度丕變，反問媒體沒看清楚質詢內容？並聚焦追打台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌的狗仔案。中國國民黨籍“立委”賴士葆諷刺很白目。



民進黨籍“立委”王義川7日於“立法院”會質詢“教育部長”鄭英耀時表示，全台中、小學應禁止師生在校園內使用TikTok，質疑該平台涉及個資風險及“零錢包”支付功能安全疑慮，並說小朋友常常白目點進去使用。鄭英耀當場回應“會研議”。



王義川9日在“立法院”被記者問到此議題，並未回應，記者追問“委員是挑題目回應嗎？那您對綠委王世堅諷刺您對此議題是玻璃心的看法？”



王義川不滿回應“你都沒看我完整的質詢內容，然後在這邊說什麼王世堅，關王世堅什麼事？你講2、3個字，我沒有辦法回答！”



賴士葆受訪笑說，王義川才是很白目，美國總統特朗普也有經營TikTok，抖音已不分國際，年輕人都很喜愛。



王義川則聚焦追打黃國昌疑似養狗仔案，嗆國民黨籍“立委”王鴻薇也涉入、不敢出面說明、神隱，黃國昌還疑似派前助理跟監“經濟部長”龔明鑫，這些資料室要蒐集完拿到中國嗎？他已對黃國昌提告《“國安法”》，請檢察官去調查。