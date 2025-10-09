“憲法”法庭癱瘓　林思銘：賴清德應該負責

藍委林思銘接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月9日電（記者 張穎齊）台“司法院”目前僅剩8名大法官，未達《“憲法”訴訟法》規定的10人合法組織門檻，3位大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美8日發表聯合聲明，指“憲法”法庭組織不合法、評議屬違法。中國國民黨籍“立委”林思銘9日表示，“憲法”法庭癱瘓的根本原因在於賴清德未即時提名合適人選，應深刻檢討。



楊惠欽、蔡宗珍、朱富美8日發表聯合聲明指出，依新修正的《“憲法”訴訟法》第30條第2項規定，大法官審理、評議已受理案件的合法組織門檻是10人；“憲法”法庭組織不合法，所為評議自屬違法；基於守護“憲法”之義務，大法官不應參與案件之違法評議與判決。



府發言人郭雅慧表示，呼籲現任8位大法官集思共謀良策，讓“憲法”法庭能在合憲前提下，早日恢復正常運作，發揮憲政功能。



林思銘9日在“立法院”受訪指出，大法官依法須達10人才能依法行使職權，如今僅剩8人，導致評議無法進行，責任在於賴清德遲未補足名額。大法官遵守“憲法”規定是天職，現在的困境不是他們造成，而是賴清德遲遲提不出適當人選。賴清德應負起政治責任，盡速提名具公信力的專業人士補足缺額，讓“憲法”法庭早日恢復正常運作。



林思銘強調，“國會”行使同意權是憲政程序的一部分，若賴清德持續提名“綠友友”或政治酬庸人選，勢必難過“立院”審查。解鈴還須繫鈴人，問題的源頭在府方、賴清德，應立即糾正錯誤，讓大法官制度重回正軌。



民進黨“立委”林楚茵則反駁，表示大法官職責在於守護人民權利義務，90%以上受理案件與人民生活相關，若以人數不足為由停擺“憲法”法庭，就是倒果為因。她批評部分大法官領高薪卻拒審案，呼籲應正視職責、勿推諉卸責。



另就近期“中央”與地方“普發現金”爭議，林楚茵指出，藍白陣營凡事都推給“中央”，卻忽視地方政府也有超徵稅收可用，她點名國民黨籍台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等地方首長應主動行動，桃園都通過了，其他人還在睡”



國民黨籍“立委”羅智強則說，地方是否發現金應由地方政府與市議會共同決定。