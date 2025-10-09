助美建類科學園區？楊文科：堅決反對

桃園市長張善政9日在苗栗受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月9日電（記者 盧誠輝）美國日前拋出台美晶片製造“五五分”的構想，“行政院副院長”鄭麗君則稱只是助美建“類科學園區”。中國國民黨籍新竹縣長楊文科9日在苗栗受訪表示，助美建“類科學園區”計劃會短多長空，對未來台灣產業影響將非常巨大，他呼籲“中央”應審慎嚴肅看待這個計劃，他個人則是抱持堅決反對的立場。



桃竹竹苗區域治理平台首長會議9日在苗栗縣明德水庫“水漾月明會館”舉辦，包括楊文科、國民黨籍桃園市長張善政、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠與無黨籍苗栗縣長鍾東錦等4位首長齊聚，但大家不約而同的話題全是聚焦在桃竹苗大矽谷計劃零進度的相關議題。



楊文科認為，台灣現在正面臨到一個生死存亡的關鍵時刻，他相當擔心日前“行政院”所提出來所謂要到美國打造“類科學園區”的計劃，如果這個計劃真的實現，台灣產業未來10年到20年的演變會非常慘烈，因為到時所有廠商都跟著台積電到美國去了。



他強調，未來若連台積電的最先進製程2奈米或1奈米都到美國設廠的話，台灣半導體產業所有相關的上下游產業鏈勢必也都要搬到美國去設廠，到時所有台灣半導體產業的菁英都到美國去了，在台灣留下的房子都要出售，所以這個影響非常重大，他個人對助美建“類科學園區”計劃是相當嚴肅看待且堅決反對。



楊文科質疑，為什麼台灣不能繼續發展半導體產業呢？“中央”應該要深入瞭解台灣高科技產業的發展，在未來20年到30年會是怎樣的狀況？“中央”必須要有很明確的規劃，而桃竹苗大矽谷計劃既然已經提出，為什麼現在卻不去推動呢？這對桃竹苗鄉親非常的不公平。