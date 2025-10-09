輝達北市用地卡關　台官方：全力協助

台“經濟部投資促進司副司長”呂貞慧。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）AI大廠輝達（NVIDIA）規劃在台北市興建海外總部，因用地取得問題可能告吹。“經濟部投資促進司副司長”呂貞慧9日表示，“經濟部”會全面盤點符合輝達所需的土地，包括“中央”、地方符合需求的土地，至於是否報載的五筆土地，我們無法證實，但全力協助爭取輝達來台設立海外企業總部。



“國產署”整理出的5處公有土地中，以民生社區“松南營區”最受矚目。該地座落於松山機場對面，緊鄰民生社區富錦街，包含約3.3公頃的軍方用地及1公頃陸軍眷村，總計約4公頃。除有交通便利的優勢外，土地面積也符合輝達需求。“國防部”預計在年底前將土地移交“國產署”，屆時將轉為“國有”非公用土地，供後續標售使用。



除了松南營區，還包括新北市林口區的原三立影視園區、台南市的平實營區、位於台南市安南區的“中央廣播電台”發射站天馬電台原址、以及高雄亞洲新灣區特貿五土地等，相關部會指出，後續仍須待輝達評估，才能進一步確定最終選址。



輝達海外企業總部原定進駐台北北投士林科技園區T17、T18基地，但此地地上權屬新光人壽，涉龐大權利金，又因檢調大動作偵辦前台灣民眾黨主席柯文哲京華城案，導致台北市政府公務員擔心背上“圖利財團”罪名而難以解套卡關。台“經濟部”則證實，接到輝達委託代表的信函，請求盤點符合的土地。



“行政院”9日中午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持、“政務委員”季連成、陳金德、林明昕、“農業部次長”胡忠一、公共工程委員會副主委陳為祥、災害防救辦公室副主任鄒勳元出席。



李慧芝表示，此次輝達欲設置海外企業總部，“行政院”一直都有關注，相關部會包括“經濟部”、“財政部”、“內政部”都會持續進行協助。