輝達落腳北士科生變　全台各地招手

台北市長蔣萬安。（照片：台北市政府提供） 中評社台北10月9日電（記者 張穎齊）輝達（NVIDIA）原計劃於台北市北投士林科技園區T17、T18設立海外總部，卻因用地取得卡關生變。中國國民黨籍台北市長蔣萬安極力爭取留在台北市，而賴清德8日在民進黨中常會指示“行政院”介入協調，此消息一出，各地方政府及區域“立委”紛紛向輝達招手。



據指出，輝達預計10月底前做出最終評估，“行政院”及地方政府仍持續溝通協調中。



蔣萬安9日出席活動受訪表示，台北市政府早已陪同輝達團隊實地勘查多處地點，包括松南營區（近台北市松山機場）等皆列入評估範圍，只要輝達決定設總部在台北，不論是“中央”的地、市府的地或私人土地，台北市府都會全力配合、與“中央”一起努力。



民進黨8日下午開中常會，民進黨籍台北市“立委”王世堅臨時動議提出，蔣萬安已無力處理輝達落腳台北市，請賴清德出面協調。賴清德則指示“行政院”，出手介入協助台北市政府。



輝達爭取北土科用地卡關的消息曝光後，全台各縣市紛紛招手搶輝達，國民黨籍新北市長侯友宜、民進黨籍高雄市長陳其邁等都相繼表態爭取。



“財政部長”莊翠雲9日在“立法院”受訪表示，只要是國際企業願來台投資，都非常歡迎。



民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱指出，賴清德已指示“行政院”出手介入，要求各部會全力排除行政障礙，輝達選址引發全台高度關注，全台人民都期待輝達落腳台灣，展現國際科技信心。

