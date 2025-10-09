鍾東錦籲修改地方組織法　讓苗栗增設副縣長

苗栗縣長鍾東錦致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月9日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦9日在桃竹竹苗區域治理平台首長會議中呼籲，希望“內政部”能儘快修改“地方行政組織法”第14條規定，讓苗栗縣可以增設副縣長和副秘書長各1人，以利地方各項政策的推動與落實。鍾強調，地方要的是資源而不是束縛，地方要的是信任而不是限制。



桃竹竹苗區域治理平台首長會議9日在苗栗縣明德水庫“水漾月明會館”舉辦，包括鍾東錦、中國國民黨籍桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠等4位首長齊聚，展現區域共榮的行動力。



鍾東錦在會中表示，近年來地方治理的挑戰越來越多元，從人口結構、青年返鄉就業、AI科技應用到淨零轉型，每一項工作都需要更多的跨域整合與專業分工，由此可見地方政府的角色有多麼關鍵，尤其是最近花蓮堰塞湖潰風災，地方政府第一時間的判斷與應變攸關上千居民的安全，高雄馬頭山廢棄物傾倒事件，也讓大家看到環保、監管與行政協調的壓力。



鍾東錦指出，這些例子顯示，地方政府不只是執行“中央”政策的末端，更是守護民眾安全與推動社會永續發展的主體，若制度與編制跟不上，地方政府就無法有足夠的彈性與能量去承擔責任。而目前“地方行政組織法”第14條規定，僅有人口超過125萬的縣市，才能增設副縣市長1人，且副秘書長的設置並無明確規範。



他認為，不管是“中央”或地方，經常都會輪替執政，如果要訂立什麼規則，應該要以長遠來看，所以他呼籲“內政部”應儘快修改“地方行政組織準則”第14條第1項和第2項，明定縣市政府增設副縣長、副秘書長各1名的規定，應以地方實際需要來合理配置。



鍾東錦強調，地方政府橫向溝通的能力非常重要，尤其是現在社會越來越進步，各項政策都牽涉到很多局處，因此很多政策都需要整合，所以讓苗栗縣增設副縣長和副秘書長各1人，真的有非常迫切的需要，“中央”若能給地方更多彈性，他相信各縣市政府都能夠更有效率去落實各項政策，讓防災更即時、環保更嚴謹、產業轉型更順利。