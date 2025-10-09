狗仔跟拍官員疑雲　台官方：政治跟監不應該

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍事件，《鏡報》今報導狗仔集團跟拍政要包括4“院長”、民進黨府院黨3大秘書長等人。“行政院”發言人李慧芝9日表示，政治跟監都非常不應該，不能假民主之名，行謀利之實。相關案件已由司法調查，若涉不法，就得面對司法制裁。



不過，曾被跟拍的“行政院政務委員”林明昕說，政務人員與“立委”進行業務溝通天經地義，他坦蕩蕩沒什麼問題，有沒有需要提告，就看上面安排，他自己沒什麼意願處理這件事。



《鏡報》今天報導，黃國昌所涉狗仔集團跟拍事件，跟拍對象包括前“行政院長”蘇貞昌、時任“行政院長”陳建仁，及時任“行政院副院長”鄭文燦、即將上任“行政院長”前夕的卓榮泰、“監察院長”陳菊、陸委會副主委梁文傑、時任“總統府”秘書長林佳龍、時任“行政院秘書長”李孟諺、時任“行政院秘書長”龔明鑫、時任民進黨秘書長林右昌等人。



“行政院”9日中午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持、“政務委員”季連成、陳金德、林明昕、“農業部次長”胡忠一、公共工程委員會副主委陳為祥、災害防救辦公室副主任鄒勳元出席。



針對媒體提問，李慧芝表示，“經濟部長”龔明鑫的確有疑似被跟拍狀況，也有報案處理，已由司法單位調查釐清，若涉不法，涉案人就要面對司法制裁。



李慧芝強調，新聞自由與言論自由都有界限，不能夠侵害人民免於恐懼的自由，政治人物與媒體都應該要自律，政治跟監非常不應該，不能假民主之名，來行謀利之實。