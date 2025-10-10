黃紹天：美國靠不住　兩岸和平要自己拚

桃園市陸軍官校校友會理事長、退役上校黃紹天。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月10日電（記者 蔣繼平）賴清德喊話特朗普“阻止武統就能拿諾貝爾獎”，白宮回應“特朗普值得多次諾貝爾和平獎肯定”。桃園市陸軍官校校友會理事長、退役上校黃紹天向中評社指出，美方很明快的回應告知台灣問題並非第一順位或唯一選項，因此，台灣更應該要有自己的策略與方式來維繫和平，才能在美方各種進逼下，步步為營、守護自身利益。



黃紹天，陸軍官校54期，曾任中國國民黨黃國園黨部副主委，現為國民黨第21屆黨代表、桃園市政府市政顧問、桃園市陸軍官校校友會理事長。



賴清德日前接受美國廣播節目專訪表示，如果美國總統特朗普能讓大陸永遠放棄對台動武，特朗普必然是諾貝爾和平獎的得主。《路透社》8日報導，白宮發言人被問及此事時表示，特朗普“理應多次獲得諾貝爾和平獎”。



對此，黃紹天指出，第一，並不會因為賴的談話就改變美國白宮或特朗普的意向，沒那麼大的能量。第二，為何白宮會做立即做出反應，代表很清楚立即告訴這並非立即性的選項，要去瞭解美方回應速度與內容。



目前是敏感時機，黃紹天表示，大家都知道，特朗普一直想要與中國領導人會面，傳出10月31日在韓國登場的亞太經濟合作會議（APEC），中美領導人可能會有短暫碰面機會。



有關賴的發言，黃紹天認為，觀察白宮的回應，其實就是明確告訴，台灣問題不是美國第一順位要解決的問題。



針對兩岸問題，黃紹天表示，和平本身就是終極答案，至於靠誰，都是階段性的，美國領導人若換人了，譬如拜登或特朗普對台政策與處理方式就截然不同，近則產生不同程度影響，遠則影響更和平或更緊張的狀態。