藍白組聯合提名委員會？黃國昌：不宜評論

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席候選人郝龍斌日前拋出藍白共組“聯合提名委員會”，2026、2028兩階段推動藍白合。台灣民眾黨主席黃國昌9日表示，國民黨主席選舉期間，我們不適合針對個別候選人提出的政見，做過度評論。聯合政府希望能創造真正的團結、共存、共生、共榮，涉及的絕對不是只有權位分配。



中國國民黨主席選舉選戰激烈，如何促成“藍白合”議題正夯，候選人郝龍斌主張，他規劃2階段藍白合計劃，以2026地方選舉做試金石，由藍白籌組“聯合提名委員會”研商雙方都能接受的整合機制，進一步深化藍白互信，2028再共推一組大選候選人。



台灣民眾黨9日下午舉辦“聯合政府與台灣民主的進階嘗試”論壇，與會者包括民眾黨主席黃國昌、民眾黨籍“立委”劉書彬、民眾黨政策會執行長賴香伶、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿、台灣師範大學政治研究所教授曲兆祥、東海大學法律系退休教授林騰鷂、台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇、東吳大學政治系教授蘇子喬。



黃國昌會前接受媒體訪問表示，目前正值國民黨黨主席選舉期間，所有候選人都是人才濟濟，民眾黨向來的立場是，選舉過程中候選人所提出的各項主張，我們都非常虛心的聆聽，也會納入思考，但我們不太適合針對個別候選人所提出的政見，做太過度的評論。



黃國昌說，正如同今天聯合政府的研討會所要揭示的，是聯合政府希望能創造真正的團結、共存、共生、共榮，涉及的絕不是只有權位分配，而是共同政策的追求與價值的實現。相信在今天的研討會當中，我們聆聽與會學者專家的高見，能夠得到進一步的啟發。



黃國昌指出，針對未來聯合政府的可能走向與具體做法，我們保持非常開放的態度，希望能與台灣各界合作，大家共同討論、共同思考、共同實踐，至於其他層面，既然今天要聽專家學者的寶貴意見，我們就不會有太強烈的預設立場。