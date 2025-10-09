慶富為台官方造艦詐貸1.1億元　董座判刑

慶富集團董事長陳慶男。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／慶富造船公司董事長陳慶男2014年承造6艘海軍獵雷艦，卻以虛偽增資方式，向多家銀行詐貸新台幣63億多元，3年前已被判刑25年定讞，發監服刑。檢方另查出慶富得標購建28艘海巡“巡防救難艇”案，卻以不實零件單據向兆豐銀行詐取新台幣1.17億元專案貸款，“最高法院”今維持二審判決，將陳慶男判刑5年4月定讞。



判決書指出，2013年4月30日，海巡總局公開招標28艘100噸巡防救難艇採購案，慶富公司以總價金37億4200萬元得標，每艘價格為1億3000萬，同年7月19日簽訂契約。慶富公司以籌措資金建造巡防艇為由，於同年7月間，向兆豐銀行簽訂綜合授信契約書，取得“購料借款”9億1360萬元額度。



不過2016、17年間，慶富集團急需資金周轉，陳慶男竟指示下游廠商製作不實合約書、發票，向銀行貸款1億1745萬多元，未把款項實際用於購建巡防救難艇，而是用在個人或慶富的資金調度，而慶富因財務持續惡化，“海巡署”於2017年發函慶富公司解約，兆豐銀行始知遭受詐貸而提告。



一審高雄地院依銀行法、詐欺取財等罪，將陳慶男判刑5年半，6名同案被告各判1年8月至4年2月不等徒刑；二審高雄高分院將陳慶男改判5年4月，另6人各判1年4月至4年2月，其中3人緩刑。



“最高法院”駁回陳慶富等人上訴，維持二審判決，全案定讞。