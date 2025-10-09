藍委批花5萬買椅子水貴12倍　軍方回應了

台“國防部長”顧立雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月9日電／中國國民黨籍“立委”馬文君今天質疑，“行政院”編列了新台幣5700億元的強化韌性特別預算中，“國防部”聯合作戰中心竟購買每張5萬元的長官座椅，另在因應囤儲戰備用長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元。對此，軍方回應，原本是思考官兵長期高壓的值勤需要，相關桌椅還沒採購，“部長”顧立雄已宣示“不會買這麼貴的椅子”，後續採購也會配合調整。而長效型飲用水價格是參考日本現行市場進口到台灣的價格來編列相關預算。



“國防部”今日召開例行記者會，會中公布2025年“國防報告書”，另針對時事輿情進行回應。



有關藍委馬文君質疑特別預算浮編，包括座椅、瓶裝水等爭議。政務辦公室主任孫立方中將表示，作計室採購桌子在初步瞭解後，該桌子不是單一的桌子，屬於大型會議使用，提供50人使用的會議室桌，也要在桌上安裝電腦螢幕、需要訂製，因此，概念要做說明。



他接著提到，有關椅子部分，戰勤使用上，官兵在長時間、高壓力狀況坐在椅子上，會希望符合人體工學需求及五年保固，“部長”也在“立院”有提到了“‘國防部’不會買這麼貴椅子，會再進行調整”。



孫立方指出，瓶裝水以往儲存戰備用水通常保存期限為一年，但現在採購是長達五年規格的飲用水，必須從“實戰”觀點思考，水要儲存足夠的量、地點、條件也有相關要求，也才能符合戰時需求，量也不是跟平常相比。



媒體問到，以網路購物樂天市場上查詢，日本五年保存水一次240瓶購買下，一瓶只要38元，但“國防部”買一瓶500CC的水要120元，難道價格是合理，或是符合戰備需求，價格才會與一般想像不太一樣？



對此，“國防部”後次室後勤管理處處長陳益志少將澄清，長效型飲用水是參考日本現行市場進口到台灣的價格來編列相關預算，經訪商後，島內產能可生產保存5年以上的飲用水，到時會依據實際招標結果辦理支應。