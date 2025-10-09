民眾黨推聯合政府　黃國昌闡述2核心價值

民眾黨舉辦“聯合政府與台灣民主的進階嘗試”論壇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌9日舉辦“聯合政府與台灣民主的進階嘗試”論壇，闡述民眾黨對聯合政府的2項核心價值，一、聯合政府是政策價值的追求，而不是政黨利益的結合。二、未來即便有機會與他黨組成執政聯盟，民眾黨也不會放棄監督者的角色。只有制度化的聯合政府，讓政策透明，台灣才能走出政黨惡鬥、少數政府藉由大罷免、藉由黨檢媒三位一體追殺政治競爭的對手。



台灣民眾黨9日下午舉辦“聯合政府與台灣民主的進階嘗試”論壇，與會者包括民眾黨主席黃國昌、民眾黨籍“立委”劉書彬、民眾黨政策會執行長賴香伶、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿、台灣師範大學政治研究所教授曲兆祥、東海大學法律系退休教授林騰鷂、台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇、東吳大學政治系教授蘇子喬。



黃國昌致詞時表示，民眾黨延續前民眾黨主席柯文哲的理念，推動聯合政府架構與具體實踐，關注的不只是“中央”層級，也包括地方政府，乃至於未來從地方到“中央”的垂直整合。當台灣有事的時候，無論是內憂或外患，不管是風災或高關稅，人民期待的是真正能團結攜手合作，帶領人民走出困境的政府。



黃國昌強調，對民眾黨而言，推動聯合政府理念時，在意的是政策價值的追求，而不是政黨利益的結合，這是我們面對台灣人民時，必須要以最負責任的態度、最公開透明的程序，向台灣人揭示的事情。且即使未來民眾黨有機會與他黨組成執政聯盟，民眾黨也不會放棄監督者的角色，無論是在“立法院”持續監督，或行政部門的內控監督。



黃國昌說，明天是雙十慶典，面對一個少數政府，台灣已沒有繼續內耗的本錢，面對內憂外患，台灣需要的不是推諉卸責，而是團結合作。當國際挑戰逼近時，人民要的不是逆勢推銷，而是真正跨黨派共赴國難。只有制度化的聯合政府，讓政策透明，台灣才能走出政黨惡鬥、少數政府藉由大罷免、藉由黨檢媒三位一體追殺政治競爭的對手。