若當選黨主席　鄭麗文：100%配合韓國瑜

鄭麗文強調，若當選國民黨主席，一定會百分百配合韓國瑜和“立法院”合作無間。（鄭麗文臉書） 中評社台北10月9日電／中國國民黨主席選舉將於18日投票，國民黨籍“立法院長”韓國瑜繼9月20日和前台北市長郝龍斌會面後，9日上午則是和國民黨主席候選人、前“立委”鄭麗文見面。鄭麗文表示，“非常感謝韓院長對我的關心，還祝我心想事成”。她強調若當選黨主席，一定會百分百配合韓國瑜和“立法院”合作無間。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



鄭麗文9日在臉書曬出與韓國瑜的合照。她說，今天非常感謝韓國瑜院長對她的關心。在選戰倒數的階段，給她送上最暖心的祝福和關懷。除了關心她的身體狀況、吃過飯沒有，還祝她“心想事成”。韓對她的戰力和論述能力高度肯定，稱讚她為人正直。“我也向韓院長報告，一定會努力贏得黨主席選舉，讓國民黨氣象一新、越來越好”。



鄭麗文指出，“立法院”是台灣最受矚目的政治修羅場，非常敬佩韓院長一年多來，在“立法院”忍辱負重，充分展現政治家才有的大智慧和高度。



鄭麗文強調，如果當選國民黨的黨主席，一定會百分之百配合韓國瑜、與韓院長所領導的“立法院”合作無間，一起攜手撥亂反正、讓台灣回到正軌，為“中華民國”再造輝煌！