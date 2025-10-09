台南藍軍怒轟烏山頭水庫種電　要求拆除

國民黨台南市議員蔡育輝（右）質詢台南市水利局長邱忠川（左）。（照片：國民黨台南市議會黨團提供） 中評社台南10月9日電／台南市烏山頭水庫水面鋪光電板引起地方強烈疑慮。台南市議會今天進行水利局工作報告，國民黨台南市議會黨團表示，烏山頭水庫提供民生和農業灌溉用水，居然佈滿光電板，要求拆除一期光電板，計劃繼續動工的二期種電計劃全部停工，絕不容光電板汙染台南人的民生和灌溉用水！



在台南，除了烏山頭水庫，曾文水庫也計劃建置約24.6公頃的光電設施，目前正進行公開招商。若未來實施，台南地區將擁有兩座大型水庫參與綠能發電。而這是屬於政府“再生能源發展計劃”與2025非核家園能源轉型目標的一環。



針對近日引起台南鄉親嚴重關切的烏山頭水庫佈滿光電板問題，國民黨籍台南市議員蔡育輝說，國民黨團為了維護鄉親生命健康，多次到烏山頭水庫現場抗議，反對在水庫種電，沒想到民進黨中央無視民怨執意種電，目前烏山頭水庫光電板面積已達12公頃，看看這次丹娜絲颱風毀了多少沿海光電板，重創生態環境，民進黨中央又要繼續在烏山頭水庫進行二期種電計劃，為了守護台南鄉親健康，請將烏山頭水庫一期光電板全拆除，因為人民不相信民進黨中央任何的檢測保證，即將進行的二期種電計劃也請全部停工，不要再造成更大的民怨！



蔡育輝也詢問水利局長邱忠川，花蓮馬太鞍堰塞湖災情到底是溢流或潰壩？邱忠川解釋說，水滿過水庫溢洪道叫“溢流”，但堰塞湖沒有溢洪道，水從堰塞湖的頭大量流過，底部軟了災害就發生了。蔡育輝再追問，所以是“潰壩”，邱忠川說，是。為防止悲劇發生，責任歸屬就非常重要，目前馬太鞍高山段由林業署管，河川中段由水保署管，下游由水利署管，如果沒有“中央”評估錯誤，造成“中央”主管的堰塞湖“潰壩”，何須由地方政府負責疏散？民進黨中央為何至今還在推卸責任？



國民黨籍台南市議員蔡淑惠指出，台南市目前有兩座再生水廠，一座在安平，一座在永康，永康再生水廠花了32億元、安平再生水廠花了43億元，從2023年起海水再生每日提供8.1萬噸，因為再生水廠都提供給台積電使用，但，目前再生水只賣了10億元，剩下的錢全都回到市庫？為何不成立再生水基金？再生水廠可以成為市府的金雞母，基金錢滾錢，以後可以自費興建第三座再生水廠，也不會再發生類似城西焚化爐要興建新廠，營利全讓給廠商的不利益事件，請水利局正視成立再生水基金的重要性。



國民黨籍台南市議員尤榮智說，最近天災地變，救災應由軍方救災，結果賴清德說，軍人不入民宅救災，不食人間煙火的“總統”說這種話太不應該，造成兩位兩人爬屋頂摔死，今年抽水機等災害準備金47.3億元，採購的60台大型超水機也將陸續到來，希望市府要留心低窪地區淹水問題，多多到地方去巡視，不要紙上談兵，也不要讓考古，耽誤治水工期。