楊文科、邱鏡淳表態　力挺郝龍斌擔任藍黨魁

國民黨主席候選人郝龍斌（右二）9日拜會新竹縣長楊文科（左二）及前縣長邱鏡淳（右一）。（郝龍斌臉書） 中評社台北10月9日電／中國國民黨主席選舉即將於18日投票。黨主席候選人、前台北市長郝龍斌9日前往新竹縣，拜會新竹縣長楊文科與前縣長邱鏡淳爭取支持。楊文科對郝龍斌過去支持客家鄉親及新竹建設表達感謝，並肯定他是最適合的黨主席人選。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



郝龍斌9日在臉書發文表示，投票日倒數，這幾天他密集走訪基層。今天一大早就到新竹縣，向老朋友楊文科縣長和邱鏡淳前縣長請益。他在台北市長8年期間和當時擔任新竹縣長的鏡淳兄有密集交流。像是新竹主辦2013年台灣燈會，邱鏡淳特別率縣府官員拜會台北市政府，郝把北市主辦花博的經驗毫無保留的跟邱分享。



郝龍斌回憶，有一年兒童節，他接待600名住在新竹縣偏鄉的小朋友，到台北市立動物園看圓仔、搭貓纜，還吃了牛肉麵，對他來說，是非常溫馨的回憶。



郝龍斌透露，他擔任市長時規劃2017年世大運，新竹縣是台北市重要的合作縣市，有幾個場館設在這裡。楊文科縣長當時擔任副縣長，與他合作愉快，因此建立了深厚的情誼，之後楊文科接棒參選縣長，郝龍斌多次到新竹為楊縣長輔選、加油打氣，具有革命情感。



郝龍斌說，今天老友相見，楊文科特別感謝他過去對客家鄉親、新竹建設與交流的支持，也肯定郝龍斌是最適合的黨主席人選。



郝龍斌指出，雖然“中央”是由民進黨執政，但是地方有多達15個縣市由國民黨執政，這股強大的力量必須團結，一樣可以為民謀福利。而他是最有能力整合地方縣市的黨主席。



最後，郝龍斌感謝2位縣長給他溫暖，並強調唯一支持他並祝福他順利當選。他呼籲，“我必不負所託，帶領國民黨團結一致、重返執政！10月18日投票，請所有同志，尤其是客家鄉親，唯一支持4號郝龍斌”。