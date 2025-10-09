曲兆祥：藍白合作是生存問題　不合活不了

台師大政治研究所教授曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）針對聯合政府議題，台灣師範大學政治研究所教授曲兆祥9日表示，前台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案被整整羈押1年，等於民進黨政府關閉聯合政府的門，因此就只剩下“藍白合”了。2026地方選舉中，不要只鎖定縣市首長，副手、局處長也可讓民眾黨人才有所歷練。明年的藍白合作是一個生存問題，只要藍白沒有合作，2個都活不下去。



曲兆祥說，大聯合政府在理論上可行，但就台灣的政治現實來看，由藍綠白共同組成執政聯盟的大聯合政府，看起來完全不可能，尤其是柯文哲京華城案爆發後，被整整羈押了1年，相信民眾黨人心中都壓著一肚子火，這等於是民進黨政府關閉了聯合政府這道門。但就他所知，柯文哲2024落選後並未關閉政黨合作的門，柯等著與民進黨協商。



台灣民眾黨9日下午舉辦“聯合政府與台灣民主的進階嘗試”論壇，與會者包括民眾黨主席黃國昌、民眾黨籍“立委”劉書彬、民眾黨政策會執行長賴香伶、中山大學政治經濟系特聘教授張其祿、台灣師範大學政治研究所教授曲兆祥、東海大學法律系退休教授林騰鷂、台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇、東吳大學政治系教授蘇子喬。



曲兆祥表示，聯合政府的政治文化一定需要“接受妥協”，而台灣的政治文化是不能夠接受妥協，一但妥協就會被政黨支持者認為讓步、背叛，而政黨與政黨之間，若涉及認為背叛時，麻煩就會很大，這也是前民眾黨主席柯文哲一直背負的政治罵名，特別是民進黨支持者對於柯文哲。



曲兆祥指出，大聯合政府不可能，就只剩下小聯合政府，也就是藍白之間的合作，2026地方選舉中，民眾黨要在全台22縣市推出候選人是很不務實的，但縣市首長不行，副縣市長可不可以？局處首長可不可以？讓民眾黨有專業的年輕人有所歷練，從地方合作開始，一點一滴往前走。

