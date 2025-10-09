許舒博盼勿網內互打　鄭麗文：拚和平拚經濟

國民黨主席候選人鄭麗文(中)拜會商業總會理事長許舒博(右)，台北論壇基金會執行長楊永明陪同（左）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人鄭麗文今天下午再度拜會商業總會理事長許舒博，許盼鄭能脫穎而出，也呼籲國民黨不要網內互打，因為即便打贏，網破掉了，也沒有意義。鄭麗文則強調，她會帶領國民黨扮演拚和平和經濟的角色，更希望未來能跟商總完全順暢溝通，幫企業把餅做大，讓大家重拾對台灣投資的信心。



國民黨主席選舉將於18日投票，許舒博強調，他是國民黨黨員出身，看過去黨的起起伏伏，對於此次選舉只有一點，就是期盼主席選舉把政見、理念、理想充分闡述給社會和黨員知道，不要網內互打，否則即便打贏，“網也破掉了”，沒有意義。



鄭麗文今天下午到商業總會拜會許舒博，由於兩人2日已一起公開受訪過，許舒博說，這不是鄭麗文第二次拜會他，因為上次同台的場合是一場理事長的座談會，沒機會深談。此次會談則是彼此對當前經濟問題跟國際局勢交換意見。



許舒博認為，政界要更加了解產業界心聲，才能做出真正好的政策給產業界面對國際挑戰，他向鄭麗文強調，不管是執政或在野，政黨都要聽產業界意見，因為台灣商人最了解怎樣跟國際接軌或打國際市場，而不是政府關起門來制定很多政策，所以假使鄭有機會成為黨主席，一定要廣聽產業界意見，然後成為政策，一起來向國際市場來努力。



媒體追問許舒博，這是否代表支持鄭麗文？許舒博說，希望鄭麗文有機會脫穎而出，更希望她當黨主席後，要替國民黨提出很多好的政策讓全民買單、讓全民也能認同。

