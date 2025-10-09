綠委林宜瑾涉詐助理費遭起訴　繳回犯罪所得

綠委林宜瑾。（中評社 資料照） 中評社台南10月9日電／台南地檢署偵辦民進黨籍“立委”林宜瑾涉嫌從台南市議員到“立委”任內以人頭詐領助理費逾新台幣1412萬元案，台南地檢署今天偵結起訴林宜瑾等3人，另13人緩起訴。因林宜瑾自動繳交全部犯罪所得財物，檢方請法院減輕其刑。



現年56歲的林宜瑾是台南市第4選區（永康、新市、新化）“立委”，曾連任6屆台南縣、市議員，2020年“立委”選舉勝過主要對手國民黨籍台南市議員林燕祝，去年又擊敗以無黨籍身分參選的前“立委”李全教，取得2連霸。



台南檢調去年8月21日搜索林宜瑾台北“國會”辦公室及台南服務處，帶回多人連夜偵訊，隔天林宜瑾以100萬元交保，限制出海出境。檢方帶回被告、證人身分多是助理及服務處人員。



南檢今天指出，林宜瑾從2009年8月1日至2024年8月21日歷任原台南縣議會第16屆議員、台南市議會第1屆至第3屆議員及“立法院”第10屆、第11屆“立法委員”期間，利用職務上機會詐取原台南縣議會、台南市議會及“立法院”公費助理相關費用共1412萬7388元。



南檢偵結依貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物及刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌，起訴林宜瑾、黃姓服務處主任；另依偽證罪嫌起訴黃姓助理。林宜瑾則自動繳交全部犯罪所得財物，南檢請台南地方法院減輕其刑，量處適當之刑。



南檢統計，林宜瑾在原台南縣議員期間詐領72萬7368元，在台南市議會期間詐領805萬3052元，在“立委”期間詐領534萬6968元；林宜瑾先後繳回500萬元及912萬7388元。



南檢調查，林宜瑾以人頭詐領助理費方式有3種，分別是以非公費助理卻虛報為公費助理及申報薪資、低薪高報、掛名助理，詐領款項作為服務處及個人支出之用。



南檢表示，林宜瑾詐領助理費案犯罪時間較長，金額較高，涉案人數眾多，包括起訴林宜瑾等3人、13人緩起訴、4人不起訴及6名證人，開庭46次，且進行偵查作為、訊問釐清與資料比對，較為耗時。