桃竹竹苗攜手拚觀光　邀遊客感受山湖海魅力

桃竹竹苗4縣市長攜手拚觀光。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月9日電（記者 盧誠輝）桃竹竹苗區域治理平台首長會議9日在苗栗縣明德水庫“水漾月明會館”舉辦，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠與無黨籍苗栗縣長鍾東錦等4位首長齊聚，會後更一起參與“湖海之間-漫遊桃竹竹苗”行銷宣傳記者會，攜手拚觀光。



苗栗縣長鍾東錦表示，桃竹竹苗4縣市的地理位置與產業文化高度連結，在觀光上各具特色，這次將4縣市的資源與品牌行銷整合，希望能創造“一加一大於二”的效果。今年苗栗縣正積極推動“白沙屯至好望角濱海重要遊憩廊帶規劃計劃”及“明湖水岸遊憩廊帶亮點計劃”，希望能結合桃園的城市觀光、新竹縣的自然景觀與新竹市的文化場域，形成台灣少見的湖海串聯旅遊路線。



桃園市長張善政指出，他覺得這次4縣市的聯合行銷記者會非常有意義，因為近年桃竹竹苗都很努力積極在推觀光，例如桃園的珍珠海岸，北從竹圍，南到永安，還有拉拉山推出的“暗空星樂園”等，都是很好的旅遊景點，他希望透過這次的合作，能把桃竹竹苗打造成最好的觀光廊帶。



新竹縣長楊文科則提到，新竹縣今年剛榮獲“觀光署”“觀光100亮點獎”殊榮的峨眉湖。峨眉湖四季風光宜人，環湖步道完善，適合漫步與健行，旅客亦可搭乘綠色電動遊艇環湖，沿途欣賞湖面倒映的山色美景，並順道走訪全台最高的大佛像，體驗宗教人文之美。



新竹市代理市長邱臣遠說，市府近年積極推動“新竹山湖海”輕旅行，“山”代表十八尖山、新竹公園及舊城區，能搭乘假日觀光巴士順遊竹風好市集、參加新竹市購物節；“湖”則是青草湖，市府將於10月底在青草湖舉辦“前進未來島，勇闖青草湖”活動；“海”則代表新竹漁港，即將登場的則是長達一個月香山濕地藝術季活動，歡迎全台遊客都能到新竹市來體驗竹山湖海之美。



“湖海之間-漫遊桃竹竹苗”活動從即日起開始到2026年2月1日截止，只要遊客到桃園市永安海螺文化體驗園區、新竹縣峨眉湖、新竹市青草湖、苗栗縣明德水庫等4個景點個收集1個印章，集滿4個章即可在最後1個集章點兌換該縣市提供的精美禮品，4縣市首長邀請全台遊客都能到桃竹竹苗感受浪漫海風與靜謐湖光的魅力。