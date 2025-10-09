郝龍斌拜會　馬英九：這邊你不用擔心

國民黨主席候選人郝龍斌9日拜會馬英九。（照片：郝龍斌臉書） 中評社台北10月9日電／中國國民黨主席選舉將於18日投票，黨主席候選人、前台北市長郝龍斌9日拜會馬英九尋求支持，當面向馬英九報告參選過程跟考量。郝龍斌發文表示，馬英九一句“我這邊你不用擔心”，讓他大感振奮。



國民黨主席改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、藍委羅智強、前藍委鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。馬英九執政時，羅智強曾任府副秘書長，算是子弟兵。



馬英九9月中曾表示，“國民黨的時代交替，現在是時候了，他認為黨主席職位，應支持羅智強；老一輩的國民黨世代，是該交棒的時候了，讓羅智強帶領新一代繼續打拚，讓國民黨重返執政。”



郝龍斌9日在臉書發文表示，馬英九至今仍為兩岸交流奔走。他參選黨主席，當然必須向馬英九當面報告並請益。



郝龍斌說，他的父親曾經是馬英九的老長官，我們兩人又是前後任台北市長。今天聊到，因為他延續馬英九開始推廣的校園游泳政策，被當時怕水的兒子強烈反彈，氣得說不支持他。但是好的政策就應該延續，謝謝馬英九為台北帶來的運動風氣。



郝龍斌表示，馬英九提到自己12次泳渡日月潭，這項活動雖然是由紅十字會舉辦，他自己是秘書長，卻因為連續幾年都遇上風災取消，所以他一次都沒參加過，真是可惜。



郝龍斌說，今天他當面跟馬英九報告自己參選過程跟考量，他知道自己起步晚又倉促，更需要大家幫忙，因為這次黨主席的人選，將決定未來國民黨的興衰，以及“國家”發展，他是最能承擔的人。



郝龍斌表示，馬英九一句“我這邊你不用擔心”，讓他大感振奮，馬英九並認為他的歷練豐富，是黨重要的領導人才，出來為黨承擔，非常適當。非常感謝馬英九的鼓勵與祝福，相信今天有不少同志已經收到黨主席選舉公報，請大家10月18日票投4號郝龍斌，讓好事發生。