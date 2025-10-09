台灣老年人口逼近20%　將邁入超高齡社會

台灣65歲以上人口數為461萬6884人，占19.80%，距離台灣邁入超高齡社會、老年人口數突破20%僅一步之遙。（中評社 資料照） 中評社台北10月9日電／台“內政部”統計，截至今年9月底台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月負成長。9月新生兒共8603人，較8月增加139人。至於65歲以上人口數為461萬6884人，占19.80%，距離台灣邁入超高齡社會、老年人口數突破20%僅一步之遙。



“內政部”今天公布2025年9月戶口統計資料，截至今年9月底，人口數為2331萬7031人，與去年同期比較減少8萬7107人，平均每天減少238.65人，與8月比較則減少1萬1312人。



新生兒部分，今年9月出生數為8603人，今年前3季出生數僅8萬1381人，較去年同期減少1萬6352人。最高峰出現在今年2月共1萬407名新生兒，但5月出生數8433人也寫下歷史新低，今年總出生數要突破去年的13萬4856人可能有難度。



此外，今年9月死亡數為1萬5387人，平均約每2.8分鐘死亡1個人，折合年粗死亡率為千分之8.03，較去年同期減少176人，較8月增加161人。



出生人數減死亡人數後，可計算出“人口自然增加”，台灣9月人口自然增加為負6784人。



根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為“高齡化社會”，達到14%是“高齡社會”，若達20%則稱為“超高齡社會”。台灣今年正逼近超高齡社會，截至9月底，65歲以上人口數為461萬6884人，占19.80%。15至64歲人口數為1600萬1022人，占68.62%。0至14歲人口數為269萬9125人，占總人口比率11.58%。