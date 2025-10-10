陳麗娜看館長遭法辦　執政者沒自信

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月10日電（記者 蔣繼平）網紅“館長”陳之漢日前在網路直播嗆“把賴清德的狗頭斬下來”遭到法辦。中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜向中評社表示，“賴政府”從不友善陸配，又把矛頭指向館長，終歸是怕館長直播影響太多年輕族群，這代表不僅言論限縮，也呈現執政者的自信心不夠，最後會被台灣人用民主的力量反制，被選票教訓。



陳麗娜，生於1970年，宜蘭人，現任國民黨高雄市議員（前鎮區、小港區），6屆資深議員，夫婿楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



陳麗娜表示，館長自己有強大的心臟，但是很多民眾對遭法辦還是很害怕的。她希望台灣更好，必須讓言論具有自由度、包容性，且若執政者用這種方式，民眾是會反彈的。



針對百萬網紅影響力是否有大到需要特別被放大檢視？陳麗娜表示，這就是弔詭的地方，了解大陸進步的人也不是只有館長，可能館長粉絲比較多，年輕人比例比較高，所以也很有可能，館長言論確實會影響到一些人。



館長今年赴大陸開直播受到關注，陳麗娜表示，以館長本身立場來講，似乎也不需要特別去討好誰，不用特別故意演出一段戲碼給大家看。因此，如果連館長也是這樣看待大陸的進步，那不就是大陸真實進步的程度嗎。



陳麗娜表示，難道對岸的進步，是執政的民進黨會害怕的地方嗎？因為會被說大陸比台灣還進步，所以不願被拿來做比較與批評，那這就是執政者對自己沒信心。其實一個城市的進步要用很多東西堆積，譬如科技、建設、歷史、人文、制度等等。



看到賴清德主動回應，陳麗娜表示，賴提到要團結、非仇恨暴力，但是這部分賴也沒做到，雖然“賴政府”不是用真正的暴力，但是濫用司法、檢調等手段工具，何嘗不是把刀口面對自己的民眾。

