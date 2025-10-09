韓國瑜許淑華同台宣傳茶博　避談黨魁選舉

韓國瑜參觀南投茶博會，受到熱烈歡迎。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月9日電（記者 方敬為）國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天下午赴南投參訪“2025南投世界茶業博覽會”，偕縣長許淑華行銷茶博，號召民眾到南投參觀茶博，10月10日晚上欣賞雙十焰火在南投！被問到18日黨主席改選支持誰？韓國瑜只笑著向媒體說“謝謝”，迴避相關議題。



許淑華也不表態，強調所有願意出來承擔的黨內同志都很優秀，也值得鼓勵。



今年雙十晚會9日在台中舉行，焰火10日在南投施放，韓國瑜9日利用參加台中雙十晚會的空檔，先赴南投中興新村關心焰火籌備情形，並應南投縣長許淑華之邀，參訪在南投茶博會，所到之處引發轟動，現場茶商熱烈迎接，業者都希望與韓國瑜合照、要簽名，展現高人氣。



韓國瑜發揮幽默本色，稱讚南投山明水秀、地靈人傑，也大讚縣長許淑華美麗、南投人善良，還肯定勤勞認真的藍委游顥“肚子越來越小”，引起哄堂大笑。韓國瑜並宣傳雙十焰火在南投，10月10日當天將有4萬發焰火點亮南投夜空，是10年來規模最大，歡迎大家到場欣賞。面對媒體詢問國民黨主席支持意向，韓只說“謝謝”，便匆匆轉身離開。



許淑華則感謝韓國瑜去年和今年都來參觀南投茶博，以及安排雙十焰火在南投，去年茶博有97萬人次遊客，今年到今天第6天已有65萬人次，銷售金額新台幣9500萬元。明天雙十焰火施放，也邀請大家到南投縣看焰火。