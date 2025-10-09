盧秀燕雙十晚會致詞　聚焦孫文創建民國

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月9日電（記者 方敬為）2025雙十晚會今晚在台中登場，中國國民黨籍台中市長盧秀燕致詞，特別提到孫中山革命創建“中華民國”的過程，民國創建不易，“中華民國”就是我們的“國家”！並強調，近來國際形勢險峻動盪，唯有團結和諧，“國家”才能正向發展，人民才能夠安心、安全、安居。向台下賴清德喊話意味濃。



2025雙十晚會睽違8年重返台中，10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，現場湧入3千多位海外僑胞同慶，並開放民眾免費入場觀賞，場內外湧入逾萬人次參與。賴清德、國民黨籍“立法院長”韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、“僑務委員會委員長”徐佳青等人共襄盛舉。



盧秀燕以地主身分率先致詞，她先感謝身兼慶典籌備委員會主委的韓國瑜青睞台中，讓台中有幸能承辦雙十晚會，我們全力以赴，讓晚會盡善盡美。



盧秀燕特別提到，114年以前，孫中山先生領導國民革命，先賢先烈拋頭顱灑熱血，好不容易才創建“中華民國”，這就是我們的“國家”。114年以來，我們“國家”在發展的過程中碰到很多困難，也有許多艱辛，這幾年來“國內外”形勢動盪，不久以前花蓮縣光復鄉，甚至發生堰塞湖溢堤釀災，但是同胞立刻發揮人饑己饑、人溺己溺偉大的情操，大家不分你，我全力投入救災，患難見真情，這就是善良的台灣，團結的台灣，也是“中華民國”的精神。



盧秀燕強調，“中華民國”團結和諧，“國家”才有發展，人民才能夠安心、安全、安居。台中市政府今天精心準備今天的晚會，為的就是凝聚同胞士氣，為的就是為“民國”慶生。俗話說，家和萬事興，唯有團結，“中華民國”才能萬世開太平，祝願“中華民國”“國泰民安”，欣欣向榮。

