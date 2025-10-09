韓國瑜雙十晚會致詞　強調抗戰勝利80年

韓國瑜致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月9日電（記者 方敬為）2025雙十晚會今晚在台中登場，國民黨籍“立法院長”韓國瑜致詞表示，今年雙十節格外有意義，不只是辛亥革命114周年紀念，同時是對日抗戰勝利80周年，青天白日滿地紅旗幟，代表我們反抗侵略、追求民主、崇尚自由、重視人權的象徵。80年前如此，80年後的今天也是如此。



2025雙十晚會睽違8年重返台中，10月9日在文心森林公園圓滿戶外劇場登場，現場湧入3千多位海外僑胞同慶，並開放民眾免費入場觀賞，場內外湧入逾萬人次參與。賴清德、國民黨籍“立法院長”韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、“僑務委員會委員長”徐佳青等人共襄盛舉。



韓國瑜致詞，首先向賴清德致意，並肯定盧秀燕市府團隊承辦晚會盡心盡力，拿出精彩節目替“國家”生日暖壽，很榮幸能參與其中。



韓國瑜說，正所謂“樹高千丈，落葉歸根”，海內外這麼多僑胞朋友，心中都非常的清楚，風箏再美麗燦爛，也不會忘記它的根源來自一個手掌心，華僑在海外再風光富貴，永遠不會忘記自己的根在台灣，也時常回饋台灣，他要感謝僑胞朋友對台灣這塊土地的熱愛及責任感、光榮感。



韓國瑜提到，雙十晚會是替“中華民國”生日暖壽的場合，他特別想起80年前全國軍民同胞浴血對日抗戰8年之後，終於取得抗戰勝利與成功。今年不只是辛亥革命114年周年紀念，更是對日抗戰80周年的紀念，別具意義。



韓國瑜指出，這面青天白日滿地紅旗幟，始終是“中華民國”反抗侵略、追求民主、崇尚自由、重視人權的象徵。80年前如此，80年後的今天也是如此。在這裡希望每位“國民”都能夠親眼看到這面美麗的旗幟，並邀請大家在10月10日雙十節當天揮著旗子、高唱“國歌”，一同感念先輩先賢拋頭顱、灑熱血，不計一切的代價追求民主、自由、平等的“中華民國”。

