王鴻薇：賴清德拍特朗普馬屁小心拍到馬腿

藍委王鴻薇接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月10日電（記者 張嘉文）針對賴清德近日表示，如果美國總統特朗普能促使中國放棄“武力攻台”，必然會是諾貝爾和平獎得主，中國國民黨“立委”王鴻薇向中評社表示，賴清德心心念念就是想要過境美國本土，加上特朗普接下來將和中國大陸領導人會面等因素，賴極力想拍特朗普馬屁，但從白宮事後相關回應看來，恐怕這次仍是拍在馬腿上，效果不大。



賴清德近日接受美國廣播節目“The Clay Travis and Buck Sexton Show”專訪提到中國對台灣持續施壓。他說，若特朗普能促使中國放棄對台動武，這將是對全球和平的重大貢獻，“絕對值得獲得諾貝爾和平獎”。



對此，白宮方面也作出回應，表示特朗普值得配得上諾貝爾和平獎的肯定，且不僅一次。



王鴻薇對此接受中評社訪問時表示，這段時間賴清德可能已意識到，包含國際關注的習特會馬上要登場，還有賴清德想要過境美國本土，但一直沒有得到美方的同意，再加上這一次的對美貿易談判看起來也不是太順利，美國持續獅子大大開口等等種種原因。



王鴻薇說，賴清德是想透過這些專訪，想辦法討好特朗普，所以連台灣要幫助美國再次偉大這樣的話都講出來，好像變成了特朗普信徒。但她質疑，賴清德這樣拍馬屁的方式真的能奏效嗎？



王鴻薇指出，如果因此美國能取消對台關稅的20%疊加，或者換回來一些實質利益，那這樣的拍馬屁才有意義，否則就是全都拍在馬腿上了。



王鴻薇強調，這也看出賴清德就是要完全押寶在美國上，把美國奉為老大哥，還要想辦法幫助讓美國再次偉大，完全沒有思考要改善兩岸關係。而賴提到的諾貝爾和平獎，其實也是想要換來一句特朗普可以承諾保護台灣，可是白宮的回應就可以看出，美方完全沒有想要在協助台灣安全這議題上進行任何討論。