賴拋台灣之盾　朱立倫：對話才能降低衝突

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月10日電（記者 張嘉文）賴清德上午在雙十大會宣示將加速打造“台灣之盾”（T－Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。中國國民黨主席朱立倫回應表示，國際局勢很清楚，單靠戰爭沒辦法解決問題，最重要的還是透過兩岸對話交流，才能降低風險降低衝突。



此外，賴清德昨晚在雙十晚會上提及，“中華民國”來台70多年，已落地生根與台灣融為一體，所以“沒有台灣就沒有中國”，而這中國是指“中華民國”。朱立倫今日受訪說，中國本來就是“中華民國”，但民進黨把“中華民國”丟掉，把中國這兩個字讓給對岸。



針對賴清德訴求打造“台灣之盾”（T－Dome）建構嚴密防空系統。朱立倫強調，真正的戰略是雙D戰略，不但要有強健的“國防”，更重要的是透過對話交流、減少衝突及風險，這才是重點。



朱立倫也強調，不管賴清德是口誤也好、爭議也好，但如果堅持台灣、中國兩個互不相容，就是讓“中華民國”消失。



今天是雙十節，國民黨今早8點在中央黨部前舉辦升旗典禮，這也是朱立倫黨主席任內最後一次舉辦升旗典禮。除了前主席馬英九、吳伯雄出席外，也邀請6位黨主席候選人卓伯源、鄭麗文、張亞中、羅智強、蔡志弘與郝龍斌等與會。現場約近200人參與，氣氛頗為熱絡。朱立倫受訪時還向媒體開玩笑說“看起來我最輕鬆！”

