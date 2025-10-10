民進黨槓上韓國瑜　抗議雙十談話

韓國瑜。（照：府方提供） 中評社台北10月10日電／針對中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天在雙十大會的演說，民進黨今天下午發表署名發言人吳崢的強硬抨擊，指韓國瑜以多則不實資訊，包括已經進入司法偵查的廢土弊案、能源政策，並將關稅談判與“國安”挑戰胡亂解讀等，身為“國會議長”，發表個人粗淺政治意見、甚至將內部政治鬥爭搬上檯面。這是第一次“國會議長”在主持“國慶”大會時有這樣失態的言行，不僅貽笑國際，更有失身為“立法院長”格局，對此，民進黨除了表示遺憾，更對韓國瑜此番不當言行表達可恥和抗議。



韓國瑜今天上午在雙十大會表示，在追求民主自由的道路上，絕對不能讓台海發生戰爭，不能再放任黨派之間永無休止惡鬥，並希望對美關稅談判順利，否則這3座“隱形堰塞湖”將影響台灣未來，必須快速將這些隱形堰塞湖改造成一座座“護國神山”。



韓國瑜還細數，過去這一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉，直到現在，因水患風災受創嚴重的中南部鄉下仍艱苦重建，股市雖漲破26000點，但月薪不到31000元的勞工高達120萬人。



韓國瑜表示，更不要說被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷、大罷免撕裂的台灣社會、去中化激化的戰爭機率、意識形態拖累的能源政策、關稅談判犧牲的台灣未來。他比喻，這些無形壓力，雖然看不見，但一旦潰堤就足以讓台灣滅頂的“隱形堰塞湖”。



民進黨聲明表示，今天是“中華民國”2025年雙十慶典，本應是海內外同胞團結一致，共同慶賀的日子。沒想到，身為雙十慶典主辦者的“立法院長”韓國瑜，卻在致詞中夾帶政治攻擊，甚至呼應近來在野陣營及網路側翼對當前台灣局勢的不實指控，更拿馬太鞍溪堰塞湖災情對政情做不當比喻，不僅是在消費他口中的“鏟子超人”志工的善舉，更是對目前尚在災區重建家園的所有災民以及志工、“國軍”、警消極大的不敬。



