中評關注：賴清德、韓國瑜針鋒相對升高戰火

右起賴清德、賴夫人吳玫如、韓國瑜、韓妻子李佳芬。賴、韓表情嚴肅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）2025年雙十慶典，賴清德與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜的演說，處處針鋒相對。無論是在經濟、兩岸、國際，兩人說出來的台灣仿若“平行時空”。會後，賴清德擔任主席的民進黨發表強硬聲明，批韓言行荒腔走板，並表示可恥與抗議，再度升高朝野戰火。



賴清德在雙十慶典中，以“變局中奮起的新台灣”為題發表演說，宣揚執政成績，包括亞洲開發銀行估台灣今年GDP大幅上升到5.1%、股市站上27301歷史高點、外匯存底首度突破6千億美元，而半導體產業在全球供應鏈中的優勢地位，更是台灣人民的資產等。



在兩岸上，賴清德多以負面詞語來形容中國大陸，包括：當前威權主義持續擴張、台海與南海的區域秩序，乃至於第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅、中國扭曲聯合國大會第2758號決議及二戰歷史文件、侵略必敗，團結必勝，和平必須靠實力。



雙十慶典演說前，“路透社”報導，賴清德將宣布一項新的先進“全域”防空系統，以強化對中國大陸的防禦。賴清德今日的演說中就提到“加速打造台灣之盾”，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統、我們有決心透過實力維護和平。他還提到防務預算將佔GDP的3%，2030之前要達到5%，戰爭的影子處處可見。



反觀，韓國瑜的演說則實際點出台灣當前的三大危機、三座隱形的堰塞湖，包括台海戰爭、無止盡的政治惡鬥、美國關稅談判。對比賴清德兩岸關係的“武裝”說法，韓強調的是決不能讓台海發生戰爭，而政治惡鬥與美國關稅，賴清德則絕口不提。



另外，韓國瑜在經濟上也點出，台灣股市漲破2萬6千點，但月薪不到3萬1千元的大量低薪勞工超過120萬人，且其他足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖還包括：被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判有可能會犧牲的台灣未來。



韓國瑜致詞點出了台灣民間的不滿，人民的痛，激怒了民進黨，下午透過發言人發表的強硬聲明過去罕見。連“可恥”、“荒腔走板”這種用詞都跑出來，可見賴清德對韓這篇演說有多生氣。



賴清德、韓國瑜雙十慶典談話，讓外界感到同一場雙十慶典、同一個台灣，卻處在“平行時空”，賴、韓2人針鋒相對應該還有續集。