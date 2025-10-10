國民黨：賴清德自戀“終戰”史觀　遺憾與抗議

賴清德。（照：台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社台北10月10日電／針對賴清德在雙十大會中的談話，國民黨今天表達強烈遺憾，並指出內容與民眾實際感受大相徑庭，整篇充滿自我感覺良好的口氣，讓人看不見執政者應有的反省與擔當，盡顯幼稚的心理。此外，對於二次世界大戰還是滿滿的“終戰”史觀，完全忘記台灣被殖民的歷史，從根抹去史實，國民黨表達強烈遺憾，希冀賴清德早日拿出“總統”格局，貼近人民感受，正視台灣的歷史與當前社會的真實困境。



國民黨發言人鄧凱勛表示，賴清德在雙十大會的文告中大談經濟成長，但這些冰冷的數字卻與全體民眾的感受背道而馳。如同“立法院長”韓國瑜所指出，全台仍有超過120萬人月薪不到31000元，青年同時面臨低薪，而房價、物價卻節節高升，讓許多年輕人“薪水成長趕不上生活壓力”。賴清德若真要沾沾自喜，應該先讓人民過得有感，而不是對著數據自我陶醉。



鄧凱勛批評，賴清德在兩岸議題上只能“拜託特朗普、呼籲中國”，拿不出任何具體的辦法。事實是兩岸間的交流與對話停滯，敵意螺旋上升是無庸置疑的事實，賴清德卻仍然沉溺於意識形態的操作，缺乏實際的解方。



鄧凱勛指出，賴清德並所謂“沒有台灣就沒有‘中華民國′”的說法，只是在大玩文字遊戲。同樣的道理，如果沒有“中華民國”的制度與護衛，那台灣也無法持續保持繁榮昌盛，一個“國家領導人”如果連“中華民國”與“台灣”的關係都要搞對立，只會讓社會大眾更加質疑這些說法的真正用意，賴清德身為“總統”應該展現是守護“國家憲政體制”的高度，而非陷入文字遊戲的表演。



鄧凱勛強調，雙十大會是全體民眾共同慶賀的日子，不是執政黨自我頌揚的舞台。如果沒有先人當年拋頭顱灑熱血，一棒接一棒的建設台灣，現在的領導人有什麼好自我感覺良好的？人民苦於低薪、通膨與高房價，兩岸風險升高、國際政經情勢未明，賴清德若仍選擇活在口號構築的平行世界，只會讓“國家”陷入更深的撕裂與焦慮。