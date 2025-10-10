盼擺脫醬缸文化！新竹市議長表態挺鄭麗文

新竹市議會議長許修睿（右3）10日表態力挺鄭麗文參選國民黨主席。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月10日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席候選人鄭麗文10日下午到新竹市竹蓮寺參拜，國民黨籍新竹市議會議長許修睿率領多位國民黨籍新竹市議員到場陪同並表態力挺。許修睿強調，國民黨應該要擺脫過去的醬缸文化與宮廷文化，未來若能讓改革派的鄭當選，相信國民黨的未來就能一片光明。



國民黨主席選舉共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日交接。



鄭麗文10日下午到新竹市竹蓮寺參拜，包括許修睿、國民黨籍“立法委員”鄭正鈐、國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、國民黨籍新竹市議員徐美惠、吳旭豐、黃文政、林慈愛、多位國民黨黨代表與當地里長都到場陪同。



許修睿表示，他非常開心鄭麗文能到竹蓮寺來參拜，有很多國民黨籍新竹市議員、黨代表和里長都到現場來，他希望國民黨能夠擺脫過去的醬缸文化與宮廷文化，而大家都知道鄭麗文是改革派且非常願意承擔，尤其在這次大罷免走遍大街小巷陪大家走完這場戰役，讓國民黨取得非常好的戰績。



許修睿說，他相信未來國民黨如果有機會由鄭麗文來帶領的話，相信國民黨的未來就能一片光明，未來可期，他相信今天會到場的黨員都是希望國民黨能有所改革，對國民黨改革都抱有很大的期許，而大家對2026地方選舉和2028大選也都有很深切的期許，都希望有好的主席來帶領大家走過2026與2028，最好讓國民黨能夠重返執政。



鄭麗文指出，她今天抱持非常謙卑與感恩的心來到竹蓮寺，未來大家肩上的責任非常重大，她希望觀世音菩薩保佑，能讓台灣現在的撕裂與仇恨不再繼續，也到此為止，希望國民黨能夠把台灣拉回正軌，讓大家再次看到台灣人的善良，讓政黨競爭回歸良性，所以國民黨必須確保兩岸和平，不要有無謂的犧牲，國民黨要讓所有人民安居樂業。



鄭麗文強調，她非常重視地方，尤其是2026地方選舉，她若當選將團結國民黨一致，也團結藍白繼續在新竹市開出亮麗的成績，若能在這樣的基礎上面，她相信2028一定能順利完成政黨輪替，她若當選將做一個專職的黨主席與最接地氣的黨主席，她一定會分分秒秒專注做好自己份內的工作，希望10月18日她可以不負眾望順利當選國民黨主席。