中評專論：賴清德第二個雙十　內外全面開戰

賴清德發表雙十談話。（照：台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社台北10月11日電（評論員 林淑玲）昨天是賴清德上任後第二個雙十節，他雙十演說維持“兩國論”基調，新拋出加速打造“台灣之盾”（T-Dome）打造嚴密防空系統，以及拉高防務預算訴求；對內，民進黨不滿韓國瑜雙十大會致詞點出台灣沉痾，破天荒開轟“立法院長”“荒腔走板”與“可恥”。民進黨政府的內外全面開戰路線，讓台灣難有寧日、岌岌可危。



台灣歷任領導人雙十文告的兩岸路線都受到檢視，賴清德昨日的談話，雖未重申“互不隸屬”，也沒再提大陸是“境外敵對勢力”，但他批抨中國大陸扭曲聯合國大會第2758號決議等說法，即主張“台灣地位未定”，依舊是“兩國論”。賴清德新談話未見緩合兩岸的訴求，今年更突出加強軍備，準備硬碰硬。



賴清德昨日首度提出加速打造“台灣之盾”（T-Dome），建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，欲建構類似以色列的“鐵穹”防空系統，應對如無人機、火箭、飛彈、軍機各種復合類型威脅，盼如以色列特拉維夫在高攔截率防空網部署下，戰爭期間社會仍可正常運作。



賴清德宣示要投入更多防衛預算應對大陸，馬上遭陸方嚴詞重批“以武拒統”升高對立。民進黨政府激化大陸的風險在升高，兩岸軍力相差懸殊，台灣若如賴清德所言在2030年前把防務預算拉高到佔GDP的5%，等於是將半數年度公務預算用於防務；若如美方曾主張的10%，則幾乎是不吃不喝都拿去備戰，屆時台灣還能有什麼社會福利？但以大陸的實力，即使台灣砸下所有錢去買武器，事實上也拚不過。



再拿民進黨要仿以色列“鐵穹”防空系統打造“台灣之盾”來看，重點在於，以色列的對手是哈馬斯，民進黨要對抗的是擁有14億人口、九三大閱兵陣仗震懾全球的大陸。連美國都忌憚於中國的各式長程飛彈，台灣有可能靠一個防空系統就能做到一邊被空襲，一邊還可正常生活？相關官員想像力未免太豐富。即便如以色列，當哈馬斯持續對特拉維夫狂轟濫炸仍造成許多死傷與財務損失，台灣需要如此？



最近有美國媒體鼓吹台灣發展核武，更是喪心病狂，居心叵測。



賴清德和民進黨前兩任領導人陳水扁、蔡英文最大不同是，扁、蔡都曾試圖要緩和兩岸關係，賴清德則是2024年一上任就要拚，最近更全力配合美國強化備戰。