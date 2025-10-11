張其祿：韓國瑜演說更像雙十文告該有的樣子

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿。（中評社 資料照） 中評社台北10月11日電（記者 鄭羿菲）針對賴清德雙十演說，中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿接受中評社訪問表示，賴雖未提“兩岸互不隸屬”，但形容台灣是“小小多山的國家”，甚至也提及聯合國大會2758號決議的“台灣地位未定論”，可見賴的兩岸論述本質並沒有改變。賴依然是單邊押寶美國，要求美國支持、全聽美國人的，兩岸關係仍無解。



張其祿也說，反觀中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜點出台海戰爭的危機、美國高關稅對台灣的隱憂，點出“中華民國”立場，才更像是“總統”在雙十慶典文告該有的樣子。



張其祿，美國南加州大學公共行政學博士，曾任台灣中山大學社會科學院院長、政治經濟系主任、台灣民眾黨不分區“立委”、民眾黨智庫總召。2024卸任“立委”後未掛民眾黨黨職。現為中山大學政治經濟學系特聘教授。



張其祿接受中評社訪問表示，賴清德的雙十談話，在大方向上有點粉飾太平，整體一直說台灣怎麼好、未來要做什麼投資，但相對的韓國瑜的談話卻點出台灣現實上面對的最關鍵問題，包括無止盡的政治惡鬥、美國關稅談判、貧富分配不均，台灣股市漲破2萬6千點，但月薪不到新台幣3萬1千元的大量低薪勞工超過120萬人。相對來說，反而更像是‘總統’層級的談話”。



至於兩岸關係部分，張其祿指出，賴清德雖未提及“互不隸屬”，看起來似乎偏向溫和，但末段“台灣是一個小小多山的國家”，便已盡在不言中，賴清德前後脈絡定位得很清楚，雙十談話雖言詞並未偏向強硬，但“兩岸互不隸屬”的本質沒有什麼改變。再加上，賴清德要求中國停止“扭曲”聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，也就是“台灣地位未定論”，賴清德的兩岸論述始終如此，本質是不變的。



張其祿說，賴清德的雙十談話中所提的投資項目、提高“國防”預算在2030年前，達到GDP的5%，也像是符合美方所要的東西，可以說是迎合美國對台灣的要求、合理化美國的要求，更像是講給美國人聽的。而賴清德提到“威權主義持續擴張，第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅”，指的就是威脅到美國的利益。