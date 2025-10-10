民進黨狠攻韓國瑜　郭正亮：因為他打到痛點

民進黨痛批韓國瑜在雙十大會的談話。（照：台北市攝影記者聯誼會提供） 中評社台北10月10日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日擔任雙十大會主席致詞時，提到被黑心商人非法開挖美濃大峽谷，民進黨“立委”林岱樺回批不要抹黑高雄。前“立委”郭正亮表示，韓國瑜這是最真實的雙十演講，民進黨會這麼生氣，就是因為他打到痛點。



韓國瑜在雙十大會演講提到，在過去的一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？直到現在，同樣因為水患風災而受創嚴重的中南部鄉下仍然處在艱難困苦的重建過程，股市漲破二萬六，但月薪不到3萬一的低薪族超過120萬，更不要說那些被光電板占用破壞的山林良田、被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷，被大罷免撕裂的台灣社會、被去中化激化的戰爭機率、被意識形態拖累的能源政策、被關稅談判犧牲的台灣未來，以上的樁樁件件，都是我們需要修復的山川歲月，都是我們看不見、但一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。



民進黨下午發出新聞稿痛批韓國瑜演說內容荒腔走板、可恥。



針對韓國瑜國慶致詞提到美濃大峽谷，郭正亮10日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，民進黨會這麼生氣，就是他打到痛點。他和賴清德的演說，感覺是在不同“國家”講的，賴清德是完全報喜不報憂，在經濟上，他扯到我們今年成長率可能會破5%，大家都知道半導體跟人工智能，我們高科技產業雇用人口只有87萬，相當於總就業人口1160萬的7.5%，整個“國家”的經濟是靠7.5%的就業人口在拉動，那其他人呢？



郭正亮指出，韓國瑜講到其實很多人過得很辛苦。像我們的股票有三分之二是在年線以下，賴清德講台股漲多少，韓國瑜則是把大家拉回來真實的台灣，讓你看清楚，不要像賴清德這樣報喜不報憂。



郭正亮更點出，韓國瑜“國慶”致詞時提到美濃大峽谷，綠委邱議瑩、林岱樺都出來罵，但他們也不能否認有美濃大峽谷，只是說“國慶”怎麼可以說美濃大峽谷，意思就是怎麼可以講台灣不好的東西。事實上，台灣現在不好的東西，遠多過好的東西，類似美濃大峽谷這個規模的，高雄就有5個。所以他才說，拚高雄市長選戰的國民黨“立委”柯志恩出門隨便就撿到“黃金”，他從來沒看過這麼好選的選舉，因為這麼大的一個美濃大峽谷，要怎麼遮？