趙建民：台灣投入軍備競賽　最終將萬劫不復

前陸委會副主委趙建民。（中評社資料照） 中評社台北10月11日電（記者 張嘉文）針對賴清德雙十大會上談話，前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長趙建民向中評社表示，賴未再提“兩國互不隸屬”或者是“台灣地位未定論”等語，是正面的進步，但有這樣的安排，他認為仍是美國因素所致，因為中美貿易談判正如火如荼較勁中，加上中國大陸領導人習近平和美國總統特朗普將在月底的APEC峰會上見面，美方不會想要台灣問題在這時候惹出麻煩。



趙建民說，所以賴清德的雙十談話很大一部分就是全講給美國人聽的，尤其在“國防自主”、打造“台灣之盾”防禦系統，明確提出逐年提升防務預算至GDP的3%至5%等等。但賴清德只談“國防”，不釜底抽薪談如何解決兩岸緊張的問題，只會陷入軍備競賽萬劫不復的陷阱中。



賴清德10日以“變局中 奮起的新台灣”為題進行雙十文告，其中兩岸篇幅大幅縮短，但首次宣布將打造“台灣之盾”防空系統，並承諾防務支出在2030年將佔GDP的5%等等。



趙建民接受中評社訪問表示，美國近來對台灣問題明顯轉趨審慎，顯示華府並不願在此時刺激北京。同時，美中高層連續通話，包括外交與國防部長，雙方積極為月底的亞太經合會（APEC）峰會領袖會談鋪路。據外媒報導，中方屆時希望美方從“不支持台獨”進一步轉為“反對台獨”，可見台灣議題正被納入中美談判框架中。



趙建民指出，賴清德之所以收斂兩岸表述，並非因應台灣內部壓力，因賴上任以來面臨“立法院”少數、“大罷免”挫敗與民意不滿升高，卻始終強硬不改路線，所以賴不會因民意而改變，這次不講“兩國互不隸屬”與民意無關，而是美方因素。



趙建民認為，美國當前的重點在於與中國完成經貿關稅談判，由於對其他貿易夥伴的談判已大致結束，唯獨中美部分延宕數次，顯示對美方而言此事極為關鍵。“特朗普政府不希望台灣問題成為談判的變數。”這從美方拒絕賴清德過境美國、取消台美防務高層會晤，以及AIT主動釋放“台灣政治地位未定論”的訊號等等，都顯示美國正將台灣當成對中的談判籌碼。



他指出，這也是為何賴清德在雙十談話中，大篇幅強調“國防自主”、打造“台灣之盾”，並提出2030年“國防”預算佔GDP 5%的目標等等，這些都是講給美國聽的。