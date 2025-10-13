中評關注：賴清德不妥協持續朝紅線推進

賴清德。(照：台北市攝影記者聯誼會提供資料照) 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）賴清德今年雙十談話雖未直接論述“兩岸互不隸屬”，但內容仍是間接包裝“兩國”論調，面對中美領袖即將會晤，國際關係迎來變化之際，賴選擇犯險，持續朝紅線推進，與日本自民黨總裁高市早苗調整立場的務實態度，形成強烈對比。



今年雙十慶典賴清德發表談話，多數評價認為，相較先前“收斂、和緩”，確實本次演說內容，在兩岸關係的部分明顯淡化不少，並無如過往提及“兩岸互不隸屬”，也未強調台美關係，可是從其他內容來看，只是“換句話”闡述其“台獨”理念。



在“主權”論述方面，賴清德強調“台灣”主體性，提到台灣的次數超過50次，僅4次提及“中華民國”，在前一天的雙十晚會上，賴清德更強調，“中華民國”來台灣70年，未提114年，仍是切割兩岸，並表示“沒有台灣就沒有中華民國”。同時也指出對岸“扭曲”聯合國第2758號決議文，通篇所呈現的仍然是“兩國論”。



此外，賴清德並聚焦軍事部分，包括將打造“台灣之盾”防空系統，並要逐年增加軍費支出，佔比上看GDP的5％。言下之意，兩岸沒有和緩空間，持續往對抗的道路前進。



值得注意的是，在賴清德雙十談話之前，日本自民黨總裁選舉恰巧落幕，由立場極右的高市早苗出任，並有望成為首位女性日本首相，正當各界關注這位極右派、反中鮮明的政治領袖會否使得東亞情勢掀起波瀾之時，就傳出高市擬取消參拜靖國神社秋季大祭的慣例，引起不少討論。



面對中美領袖即將在APEC大會會見，國際關係迎來變化之際，高市早苗務實以對，調整立場，與賴清德的犯險形成強烈對比，當日本極右派領袖隨著國際政治現實而有所取捨，賴政府卻仍採取尖銳路線，利弊得失值得觀察。

