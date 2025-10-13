潘兆民：賴清德談話讓台灣安全風險更高

東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）針對賴清德今年度雙十談話，東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，雖然未如先前直指“兩岸互不隸屬”，但其實是透過話術包裝，通篇仍然是“兩國論”，不只切割兩岸，甚至是切割“中華民國”與台灣，十足的“台獨”理念主張，兩岸關係無和緩的空間。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學通識教育中心教授、兩岸關係研究院執行長、台灣中區教授協會常務理事，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



分析賴清德雙十談話，潘兆民表示，表面上看似溫和，強調“期待中國體現大國責任”與配合國際秩序，但實際論述並未脫離既有的“兩國論”包裝，而是延伸出更明顯的“去中化”及切割“中華民國”與台灣關係的政治意涵。



潘兆民認為，賴清德是有系統地將“台灣主體性”與“台獨”理念論述加以內化，即便演說中沒有明言“兩岸互不隸屬”，但諸多處處可見相關措辭與象徵，例如在雙十晚會表述“‘中華民國′來台灣70年”不提“民國114年”，中斷“國家”連續性。



他進一步說，賴甚至特別強調解除戒嚴的天數已超越“國民政府”來台實施戒嚴的天數，其論述正是隱含著台灣已與過去不同，這是十足的“台獨”理念論述，既然兩岸無關，“中華民國”與台灣也無關，那兩岸也就沒有和解之必要。



潘兆民研判，賴清德今年在言詞上的“克制”，並非源自對兩岸和緩的誠意，而是被外部政治現實所制約，由於美中正在尋求降低緊張、恢復高層互動，美國當前將對華戰略與經貿談判列為優先項目，華府在處理台灣議題時顯現出相當的務實與計算性，甚至在必要時會刻意避免讓台灣成為干擾美中對話的變數。