盧信吉：高市早苗能否拜相仍存有變數

台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）高市早苗當選自民黨總裁，其極右派立場鮮明，台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，日本政界對高市的極右派立場也有所疑慮，即使高市順利上任，其立場也要受制國內政治，以及國際政治現實，外交路線變化不至於太大。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



高市早苗當選自民黨總裁，問鼎首相大位，但因為其極右派立場，加上政黨競合與派系問題，能否順利當選新科首相仍有變數。高市10日與執政聯盟公明黨代表齊藤鐵夫會談，商談兩黨繼續共組執政聯盟的前景，會談後齊藤鐵夫宣布退出執政聯盟，理由是政治與金錢的問題未能得到充分回答，齊藤鐵夫並且明確表示，在之後的首相指名選舉中不會支持高市早苗，而會把票投給自己。



盧信吉表示，高市極右派立場鮮明，過去就受到日本政界討論甚至疑慮，先前就有在野黨領袖揚言抵制，如今同屬執政聯盟的公明黨也出現變化，後續發展值得關注。



盧信吉研判，目前看起來，高市早苗當選首相的機率仍偏高，只是在此之前種種爭議及挑戰，高市未來若順利當選首相，其執政路線與風格也不會有過多變化，甚至很可能採取保守姿態，尤其日本政黨牽制以及官僚體系嚴謹，縱使再有爭議的政治人物，只要在走上執政位階後，都要有所妥協，高市也不例外。



他說，高市早苗雖然過去被視為極右，但有了上述種種問題，"會逐漸的朝中間去靠攏。"高市即使個人立場強硬，也難以在短期內推動尖銳轉向，因為日本政治的內部結構很講究派系協調，包括執政黨內的權力分配、朝野政黨間的競合等，以及長期以來官僚體系的影響力。



盧信吉說，高市未來若順利當選首相，在內閣組成的過籌當中，很顯然還需要派系協調，高市本身的立場與主張可能不會那麼的快速顯現。這可以從過去日本自民黨長年以來由派系互換權力，透過內部協商決定重要閣員職位的運作模式看出端倪。派系與官僚共同塑造了政策的節奏與延展，使得個別首相在政策線上的快速激進轉向往往受限於既有體制。



在對外政策與象徵性外交舉措上，盧信吉認為，高市若想要以個人色彩標榜不同路線，亦會面臨敏感議題的國際反彈與實務風險。所以可以發現，高市也正在調整，例如傳出高市正考慮取消每年秋天參拜靖國神社的慣例，就是一大例證。



此外，盧信吉指出，國際外部結構同樣會牽制日本的政策選項，在美中角力與區域軍事安全議題上，日本並非可以全然自定步調的獨立行動者，因為日本要處理的外部結構問題上面有很多，包含美國總統特朗普的貿易戰以及中日韓之間關係的重新調整等，所以高市很難把個人立場展現出來，必需採取比較被動的方式因應。