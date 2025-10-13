鄭正鈐：賴清德任美操弄硬幹到底　令人擔憂

藍委鄭正鈐。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月13日電（記者 盧誠輝）針對賴清德雙十演說，中國國民黨“立法委員”鄭正鈐接受中評社訪問表示，賴雙十文告老調重彈聯合國大會第2758號決議文是在附和美方的“台灣地位未定論”，賴甘願任由美國操弄，也不願意對大陸釋出善意，選擇硬幹到底的做法，實在令人擔憂。



鄭正鈐，政治大學東亞研究所碩士、中華大學科技管理研究所博士，曾任5屆新竹市議員、國民黨文宣部副主任、組織發展委員會副主任委員。2020年首次當選“立委”，2024年順利連任。



鄭正鈐指出，歷年來雙十文告都是對兩岸釋放善意的重要時間點，但賴清德當選後連續兩年的雙十文告卻都未對大陸釋出善意，賴今年雖未再提“兩岸互不隸屬”和大陸是“境外敵對勢力”，但卻又老調重彈提及聯合國大會第2758號決議文，意即“台灣地位未定”。



他提到，賴清德整場演說聚焦在提高軍費議題，強調要在2030年前讓台灣軍費支出達GDP的5%，還以要加速打造“台灣之盾”來建構嚴密防空系統當成合理化提高軍費的理由，讓人看破手腳。賴宣稱要提高軍費的三大目標，都是在為戰爭做準備。



鄭正鈐強調，台灣現在面對美國關稅已讓許多企業相當恐慌，美國不斷要求提高軍費預算更是讓美方予取予求，賴清德甘願任由美國操弄，也不願意對大陸釋出善意，選擇硬幹到底的做法，實在令人擔憂。

