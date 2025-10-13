李世暉：科學園區輸美爭取高端製程根留台灣

台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月13日電（記者 鄭羿菲）台灣日本研究院理事長、政治大學日本研究學位學程主任李世暉接受中評社訪問表示，在台美關稅談判之際，賴政府提出台灣模式科學園區輸美是一步好棋，一來建造科學園區、培養人才需要大量時間，可以拖延時間，二來又能包裝後說服美國打造半導體製造業環境。一方面將高端製程先根留台灣，爭取台灣的發展空間，二方面表達台灣的善意。



台美關稅談判日前進行第五輪實體磋商，賴政府提出協議若簽成，將以“台灣模式”協助半導體產業赴美投資，助美建造科學園區。



李世暉為日本京都大學經濟學博士，曾任政大日本研究碩士、博士學位學程主任，現為台灣日本研究院理事長、政治大學國際事務學院專任教授兼日本研究學位學程主任，研究專長包括日本經濟、日本科技，是台灣少數熟悉地緣政治與半導體產業的國際關係學者。



李世暉接受中評社訪問表示，科學園區經驗輸美屬於科技外交領域，台灣過去也曾赴南美洲國家、阿拉伯國家進行農業科技發展，現在協助美國建造科學園區是有意義的，這是台灣的“know-how”，若成功打進美國，不僅解決美國對晶片需求的問題，也解決台灣企業佈局美國的問題，讓台灣半導體產業赴美投資有單一窗口解決應對州政府、中央政府的複雜問題。



李世暉說，科學園區也等於是“換取時間”的概念，也就是台積電需要赴美投資，可以等科學園區整體環境完備後再大量投資，而這段時間可以讓台灣的先進製程優勢持續留在台灣，不用那麼快就去投資設廠，屆時即便是3奈米、2奈米製程，恐怕已不是最先進的製程。而科學園區最核心關鍵的是人才培育，在台灣的科學園區周邊都有重點大學培育產業人才，人才的培育不是短時間內一蹴可幾。

