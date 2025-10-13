中評關注：藍議長倒戈挺鄭麗文添變數

新竹市議會議長許修睿（右3）10日公開表態力挺鄭麗文參選國民黨主席。（中評社 資料照） 中評社新竹10月13日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉進入最後倒數衝刺階段，國民黨籍新竹市議會議長許修睿10日突然大動作公開表態，力挺國民黨主席候選人鄭麗文，引發外界關注。據瞭解，國民黨在全台14縣市的正副議長，近期已有多人陣前倒戈，改轉向支持鄭麗文，也為國民黨主席選舉增添更多變數。



國民黨主席選舉共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日交接。



身兼全台正副議長聯誼會會長的新北市議長蔣根煌曾在9月16日作東，宴請藍營議長密商力挺郝龍斌參選國民黨主席，但其實當天真正到場的藍營議長並不多，僅有新竹市議長許修睿、屏東縣議長周典論、金門縣議長洪允典、連江縣議長張永江、台東縣前議長吳俊立等人出席。



根據蔣根煌事後受訪指出，部分議長因人在海外或另有行程無法參加，但整場餐敘氣氛熱絡，與會議長都表態支持郝龍斌，9月18日郝龍斌登記當天多數議長也會到場陪同。蔣話雖說得很滿，講得好像所有議長都支持郝，但等到郝真正登記參選當天，卻未見多數議長到場力挺，僅有蔣始終站在郝身旁，就讓人嗅出一絲不尋常的氛圍。



蔣根煌宴客當天也是座上賓的許修睿10日出面力挺鄭麗文時就曾透露，確實在黨內承受巨大壓力，電話已經多到不敢接了，他已用具體行動表達立場，拜託媒體不要再為難他。事實上，許修睿並非陣前倒戈轉向支持鄭麗文的第一人，早在9月23日，已退出國民黨的無黨籍南投縣議會議長何勝豐、國民黨籍南投縣議會副議長潘一全就已在黨內開了第一槍，率領多位國民黨籍南投縣議員公開力挺鄭麗文。



據瞭解，除了新竹市和南投縣外，國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝日前在鄭麗文私下拜會後也已被成功說服轉向，將在選前適當時機公開表態力挺鄭。而除了桃園市、新竹市、南投縣外，鄭麗文也已私下拜會過國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌、台中市議會議長張清照，兩人會後雖未公開表態，但私底下對鄭麗文則是語多肯定和鼓勵。