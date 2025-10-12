台灣桑耶寺主殿上樑　鍾東錦祈願護佑苗栗

苗栗縣長鍾東錦12日出席台灣桑耶寺主殿上樑典禮。（照片：苗栗縣政府提供） 中評社苗栗10月12日電（記者 盧誠輝）位於苗栗縣後龍鎮的台灣桑耶寺12日舉行主殿上樑典禮，無黨籍苗栗縣長鍾東錦表示，非常歡迎宗教界，尤其像桑耶寺這樣有規模的宗教來苗栗建寺，相信一定能夠護佑苗栗這塊土地更加平安，開發更加順利，讓苗栗鄉親生活上更有幸福感。



台灣桑耶寺12日舉行主殿上樑典禮，包括鍾東錦、台灣桑耶寺創建人蘇南嘉措仁波切、中國國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌、苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋、無黨籍苗栗縣議員林寶珠等人都到場出席。



鍾東錦在致詞時指出，今年台灣面臨諸多挑戰，朝野不信任與南部水災、花蓮大水等災情，使人心浮動、社會不平靜。他認為台灣這塊土地真的需要大家一起用佛陀的慈悲心來維護。他祝願仁波切、法師師父們平安喜樂，保佑台灣國泰民安、風調雨順，民眾都能生活在快樂幸福之中。



台灣桑耶寺創建人蘇南嘉措仁波切來台弘揚佛法已35年的，從2009年起，因信眾發心護持，承襲1200多年前蓮花生大士美麗殊勝的桑耶法緣而啟建桑耶寺。蘇南嘉措仁波切感謝苗栗縣政府與信眾護持及建築設計團隊專業付出，也祈願3年後落成的道場根基穩固，藏傳佛教在台灣深根萌芽，開智慧花，結菩提果。



台灣桑耶寺的藏式獨特建築風格佔地總面積有3甲，其中1甲主建築體是傳承自1200多年前西藏桑耶寺的建築風貌，內部為3層樓，採漢、藏、印建築風格，外觀樓高9層，一旁並豎立台灣難得一見的巨型風馬城，山風吹動飄揚更顯壯觀璀燦。