中評專論：黨主席選舉搞抹紅　國民黨沒救！

中國國民黨主席選舉10月18日投票，近日舉行多場辯論 。（中天新聞提供資料照） 中評社台北10月13日電（評論員 林淑玲）中國國民黨主席選舉18日投票，最後倒數，郝龍斌、鄭麗文激烈廝殺，竟出現指大陸網軍介入的抹紅戰。這向來是綠營對付藍軍的殺招，卻被國民黨人用來對付自己的同志；這與其說被抹紅，不如說是競爭手段已被綠營置入，有這種內鬥內行的大咖，國民黨未來還能順利推動藍白合，贏得明年地方選舉與2028大選，讓人存疑！



國民黨主席選舉出現抹紅戰，何以嚴重？



網路世界本來就充斥各種主張，大鳴大放，支持誰的聲音都有，誰能篤定說是“大陸排山倒海的介入”？如果選到有陣營喊話要求“國安”單位調查大陸介入，給綠營可以順勢而上，就更複雜了。這到底是大陸介入，還是綠營介入，欲抹紅特定候選人與國民黨？如果不是綠營介入，那就是某些人思維已被綠化，喊著“中華民國”，實際上是反一中的“華獨”，也用綠營手法對付主張兩岸對話、和解的候選人，整個國民黨也被波及。



果不其然，綠營火速出手了。



綠媒12日刊出民進黨中國部主任吳峻鋕訪問，分析國民黨主席候選人郝龍斌控訴遭受鋪天蓋地的境外網軍攻擊，前中廣董事長趙少康喊話“中國勿介入國民黨主席選舉”，稱大陸屬意鄭麗文擔任國民黨主席，因此郝龍斌成為被攻擊的對象，“這就是統戰”。



同一天，綠媒也報導稱“國安”人士表示，“已掌握相關情形，中國長期透過復合式手法操弄、干擾台灣民主運作，呼籲朝野共同支持相關法制的強化，阻擋境外惡意。”



國民黨人抹紅自己人是綠營最喜歡看的戲碼，民進黨都出手了，接下去不論誰選上國民黨主席，綠營都不會放過，不論是說中國大陸支持的候選人當選了，還是再去抹紅國民黨，這不都是老招了？