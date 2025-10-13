郝龍斌揭參選內幕　談一位女姓友人話中有話

國民黨主席候選人郝龍斌透露，一位女性友人希望他出來參選。（照片：郝龍斌臉書） 中評社台北10月13日電／中國國民黨主席選舉進入最後倒數衝刺階段，黨主席候選人郝龍斌12日在臉書發文指出，外界嫌他老，其實“老，正是她們希望我出來參選的理由”。郝龍斌暗示，有人認為他應該退休，但“一位女性友人”希望他出來參選，因為他不會為個人仕途計算，也不會為權力製造派系。郝龍斌特別提的參選原因之一是因這位女性友人，也被外界好奇是否是意指台中市長盧秀燕。



郝龍斌說，他早已過了爭權奪位的年紀，直到她，不是他，希望自己可以參選國民黨主席。她明白自己老了，不會在她的從政之路上刻意攪局，求官或入閣；她們及他們需要一個有一定政治輩份的人，協調2026年地方選舉幾個艱困選區，找到德高望重的人，嬴得大選。然後順利藍白大局整合，走向2028之路。



郝龍斌表示，如果可以，他會歡欣迎接世代交替，在台下给予掌聲，如果只考慮到自己，自己會毫不猶豫拒絕“她”，不過對方已經表明不會公開表態支持我。



郝龍斌接著回憶父親郝柏村當年在炮火中守護“中華民國”，823砲彈飛過耳邊，父親仍堅守陣地，也叮囑子女公私分明，永遠把"國家"放在權勢之前，這也是自己家教的一部分，不使用特權；若"國家"需要我，絕對沒有逃兵兩個字，衹有戰勝或戰死沙場。



郝龍斌表示，許多藍營人士如今被司法追殺、被壓抑發聲，衹有政黨輪替才能還公道。妻子原先反對他參選，但自己沒有個人算計，只想改造國民黨、栽培專業人才，讓黨在2026、2028年重新執政。



郝龍斌強調，完成任務後，他什麼都不求，只求無愧，當選後不介入“總統”提名、不安排自己人選“立委”、不分區或縣市長，只幫國民黨找最適合的人，郝並以里根的話自勉，“我不提年齡，因為我怕它突顯你們的經驗不足。”