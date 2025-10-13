王世堅神曲網路爆紅？鈕則勳分析3原因

文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，綠委王世堅抖音神曲蹍壓國民黨主席選舉的3個原因。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北10月13日電／民進黨“立委”王世堅過往質詢的金句及嘶吼誇張的肢體語言，近來因被大陸音樂人改編成歌曲“沒出息”，意外紅遍兩岸，成了洗腦神曲，此曲抖音流量已有2億人次觀看。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳12日在臉書發文分析，該段迷因已完全輾壓了殺聲震天的國民黨主席選舉；他並點出背後3原因，說“批藍又打綠”的區隔性定位，讓王世堅不僅能拓票中間選民，甚至也有淺藍選民喜歡。



“沒出息”引用王世堅的“質詢歌詞”為“本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話，你在哽咽什麼？你在哭什麼啊，沒出息！”，鈕則勳分析，“堅哥迷因”網路爆紅的原因脈絡，更能讓人在看國民黨主席選舉的訊息後，達到平復心靈的效果，有3大原因。



鈕則勳分析第一，王世堅極具戲劇張力、表情多變的質詢，本來在網路上聲量就很高，也能夠鎖定媒體的議題設定；第二，區隔性定位“批藍又打綠”，可維持自己個性特質的一致性，網友更封王為“真男人”，讓他不僅能拓票中間選民，甚至也有淺藍選民喜歡他；第三，“台式風格”質詢也讓大陸網友有興趣，更成為家喻戶曉的神操作。’



鈕則勳也說，王世堅迷因“沒出息”的爆紅，恰好是在國民黨主席選舉候選人殺的難分難解的當下，不知道會不會給候選人們一些儆醒，要讓自己“從從容容、游刃有餘”，才能讓自己贏得更優雅，更有利於日後的黨內團結。