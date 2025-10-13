不只烏山頭！陳菁徽揭光電板蓋滿鳳山水庫

藍委陳菁徽望著，鳳山水庫上一整片鋪天蓋地的光電板。（陳菁徽醫師臉書） 中評社台北10月13日電／烏山頭水庫光電爭議尚未平息，如今高雄鳳山水庫又被爆出大規模設置光電板，引發地方居民不安。中國國民黨籍“立委”陳菁徽接獲陳情後前往現場勘查，親眼見到整片閃著反光的光電板時直呼“傻眼”，更發現此類工程竟無需環評審查。她感嘆：“一座柏油山、一整片光電板，這才是台灣最真實的樣貌”。



陳菁徽12日在臉書發文指出，雙十節連假，接到陳情電話後，她和團隊立刻出發，趕往民眾口中的“案發地點”。抵達現場的那一刻，她愣住了，眼前是一整片鋪天蓋地的光電板。這裡是鳳山水庫。曾經被列為重要濕地，是一級保育類動物遊隼與白尾海雕的棲息地，如今卻被一片片光電板取代。



陳菁徽表示，更令人震驚的是，這樣的設置無需環評，如同烏山頭水庫的光電板一樣，想怎麼蓋就怎麼蓋。當初政府高喊“淨零轉型”，卻在沒有完整評估的情況下，犧牲了生態棲地與自然景觀。鳳山水庫本應是生態多樣性以及生態復育的重要濕地，如今卻成了一大面鏡片反光的發電廠。



陳菁徽說，另一邊的大坪頂是保護區，有許多特色景觀餐廳，能俯瞰高雄夜景，也能看見飛機起降，是許多家庭朋友聚會喜歡來散心的地方。然而，就在美景的另一側，竟然矗立著一座由廢棄瀝青、殘土堆積而成的“柏油山”。甚至從餐廳的露台望出去，就可以將柏油山盡收眼底。這不單單只是對自然景觀的破壞，更是對法律與社會良知的挑釁。



陳菁徽痛批，有人說這只是地方事件，但事實上，它揭露的是整個國家的治理漏洞。鳳山水庫的光電板，免環評；大坪頂的柏油山，先堆再補件。主管機關的說法各自矛盾、責任相互推諉。這樣的畫面，其實才是真正的荒腔走板。