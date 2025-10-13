美對中加徵100%關稅　介文汲：自己受創

前駐紐西蘭代表介文汲。（截自“張雅婷辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北10月13日電／中美貿易戰升級，美國總統特朗普宣布自11月1日起對中國大陸商品徵收100%關稅。前駐紐西蘭代表介文汲表示，特朗普對中國大陸加徵100%關稅，現在反應最劇烈的是美國自己的經濟，因此受創的會是美國。



介文汲12日在網路節目《張雅婷辣晚報》表示，特朗普加徵100%關稅，現在反應最劇烈的是美國自己的經濟，美國現在的經濟很動盪。很多經濟學者都說如果特朗普這樣做，受創的真的是美國。甚至不僅是美國經濟，美國老百姓也因此要過一點苦日子。



介文汲說，美國就要把高科技產品，通通不賣給中國大陸，大陸則管制稀土，說不希望戰爭擴大。意思就是，美國發展那麼多武器、賣出這麼多武器，如果都是與中國大陸為敵的話，那他為什麼要把做武器的重要原料賣給美國，難道要賣給美國做武器來打自己（大陸）嗎？



介文汲指出，對美國來講，就是不能讓中國大陸超越；而從中國大陸的角度來看，也不可能在你對他這麼有敵意的情況下，還讓美國的軍隊不斷做出將來可能對付他的武器。中國大陸也準備非常多年，在美國對中國大陸敵意越來越增強的情況之下，也是一種自保。



介文汲點出，第一槍不是中國大陸開的，第一槍是美國開的。特朗普這個作為是一種恐嚇，他希望中國大陸跟他妥協，但是在稀土部分的妥協可能性不大。