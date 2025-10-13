新竹替代役支援花蓮救災　邱臣遠：安全第一

新竹市替代役男13日出發準備前往花蓮救災。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月13日電（記者 盧誠輝）花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成嚴重災情，“內政部”為此首度啟動替代役備役役男勤務召集，13日是第一梯次報到出發首日，新竹市共有17名替代役男整裝待發。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，感謝替代役男為花蓮救災盡一份心力，他也提醒役男安全第一，務必在留意環境與身體狀況下順利完成任務。



“內政部”為支援花蓮救災，首度啟動替代役備役役男勤務召集，從10月13日至17日、10月20日至24日分二梯次辦理，每梯召集120人，投入協助災後復原工作，若收到召集令的備役替代役男未依規定報到，超過7日將可處最高新台幣20萬元以下罰金，或判處1年以上、2年以下有期徒刑。



新竹市13日共調派17名由民防、消防及社會役替代役男組成的支援團隊，在專責輔導員帶領下，啟程出發趕赴花蓮縣光復鄉災區，展開為期5天的災後復原與救災支援任務。新竹市代理市長邱臣遠也親自到場慰勉替代役男，為大家一一致意打氣。



邱臣遠指出，過去幾日新竹市已先行出動特種搜救隊及重機具團隊兩支專業隊伍，投入搜尋救援及災後復原工作，積極協助花蓮防救災行動。此次替代役弟兄再次投入災區復原，展現新竹市替代役男的熱血與行動力。



邱臣遠也不忘提醒替代役男說，此次任務務必要依照現場指揮調度，並將“安全”放在第一位，除要留意環境與自身體力狀況外，也要發揮團隊合作與互助精神，更要維持良好紀律與形象，讓自己以最佳狀態完成支援任務，展現替代役“愛心、服務、責任、紀律”的核心理念。



新竹市民政處表示，新竹市此次共出動17名人員，包括民防役3名、消防役6名及社會役8名，由民政處統籌安排交通、後勤及防護裝備，包含雨鞋、雨衣及護目鏡等，也已幫所有出勤的替代役男投保相關保險，確保役男能安全投入任務。