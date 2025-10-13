大陸介選？蕭旭岑呼籲國民黨勿中民進黨圈套

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照) 中評社台北10月13日電／中國國民黨主席選舉即將於18日舉行，候選人郝龍斌與前中廣董事長趙少康近日大動作指控大陸網軍介選，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天對此呼籲，黨內同志不要被“反共幽靈”限制，否則是中了民進黨的圈套、陷入民進黨的框架。



藍營青年組成的新共和通訊12日舉行“藍曬圖：重構國民黨的時代倡議”新書發表會，蕭旭岑受邀與談，針對目前國民黨主席選舉出現鄭麗文被質疑受到大陸境外勢力支持，以及郝龍斌提出“不跪美、不媚日、不舔共”，蕭旭岑認為這些都是中了民進黨的圈套、陷入民進黨的框架。



根據《中時新聞網》報導，蕭旭岑表示，國民黨這9年來被“反共”和“舔共”框架所困，現在連黨主席選舉都被大陸介選所困擾，他要勸告黨內別再被“反共的幽靈”限制住，競相比賽誰比較反共，或指責大陸介選。他直言，反共是假議題，因為若民進黨真要反共，就應該廢除陸委會和ECFA，但民進黨沒有。



蕭旭岑強調，國共關係也經歷三次典範轉移，第一次是辜汪會談，第二次是前主席連戰破冰之旅，以及第三次馬英九“馬習會”。現在應重新思考國共關係，從馬英九時代主張“求同存異”，到現任主席朱立倫提出“求同尊異”，若只是單純反對中國大陸，將導致兩岸無法進行交流和交往。



