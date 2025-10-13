趙少康稱陸介選　鄭麗文陣營反擊：要有證據

中國國民黨主席候選人鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北10月13日電／中國國民黨主席選舉進入最後倒數衝刺階段，前中廣董事長趙少康指控中國大陸介選，在網路散播假消息並要求“國安”單位調查。黨主席候選人鄭麗文12日出席在台北市議會的政見發表會強調，現階段只會堅定意志，“絕對不再網內互打，展現團結最好的氛圍，給我們全黨的同志對國民黨的信心”。



趙少康持續緊咬大陸介入中國國民黨主席選舉，今日上午更召開“正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉”記者會。民進黨則全面發動，上午由政策會執行長吳思瑤、黨發言人吳崢召開“國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書 ‘國安’修法刻不容誤”記者會。



鄭麗文表示，剩下未來最後的5天，她還是希望全黨同志能夠展現一致對外，“選舉到這個時候，麗文只會堅定我所有的意志，全力以赴”，她強調，“人在做、天在看”，“我們絕對不再網內互打，展現團結的最好的氛圍，給我們全黨的同志對國民黨的信心”。至於網軍和車馬費議題，鄭均低調不受訪。



鄭麗文陣營代表李德維12日也反擊，表示指控別人要自己拿出證據，不要人云亦云。李德維表示，選舉剩最後一周，大家應要冷靜，指控別人要自己拿出證據，不要人云亦云。張亞中其實是搭趙少康便車，大家可以注意到，趙少康、郝龍斌都沒有直接指控，所以要指控的人還是要拿出證據，有幾分證據說幾分話。



​國民黨主席候選人郝龍斌近日也點出境外網軍攻擊他。郝9日在臉書發文表示，這次競選黨主席，對他來說是一場震撼教育，“鋪天蓋地強過國家隊網軍的攻擊”更超出他與趙少康的經驗，藍營並沒有這麼強大的網軍，它從那裡來？是我們黨內的候選人動員的嗎？我受到的攻擊，超過所謂民進黨1450的戰力。“地下網軍，尤其加上境外網軍，真如戰神，所向披靡。”